Neue teure Wohnlagen im Herrenbach und Spickel: Über Gewinner und Verlierer

Plus Besonders viele Neubauten entstanden im Augsburger Textilviertel. Dort zeigen sich exemplarisch die positiven Seiten des Trends, aber auch das Konfliktpotenzial.

Im Herrenbach und Spickel wird viel gebaut. Signe Sturup-Hackenberg und ihre junge Familie zählen zu den Gewinnern dieses Trends. Sie sind von München nach Augsburg gezogen und konnten sich hier eine Eigentumswohnung leisten. Es gibt aber auch Verlierer dieser Entwicklung.