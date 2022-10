OB Eva Weber: "Wir denken beim Verkehr noch zu sehr in den alten Schubladen"

Im Heimat-Check konnten Augsburger ihre Stadtteile bewerten. Ein Gespräch mit OB Eva Weber über Stadtteil-Liebe und die Frage, ob die Innenstadt zu sehr im Fokus steht.

Frau Weber, Ihr Weg zur Arbeit führt Sie von der Wohnung in der Maximilianstraße zum Rathausplatz. Besteht da nicht die Gefahr, die Stadtteile weiter draußen aus den Augen zu verlieren?



Eva Weber: In der Innenstadt zu wohnen und einen kurzen Weg ins Büro zu haben, ist bei meinem Job einfach angenehm. Aber mein Arbeitsplatz ist ja nicht nur hier am Rathausplatz. Ich bin ja jeden Tag in der Stadt unterwegs und sehe dabei viel. Es ist mein Job, dass ich mit den Leuten in Kontakt komme. Und im Stadtrat sitzen 60 Menschen, die sich auch für die Belange der Stadtteile einsetzen und sich als Kümmerer vor Ort verstehen – da gibt es Kritik, wenn etwas nicht gut läuft, aber auch Lob. Man sollte das nicht alleine an mir als Person festmachen. Ich glaube, das läuft in der Summe ganz gut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .