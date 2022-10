Spitzen-Noten für Pfersee: Das macht Augsburgs beliebtesten Stadtteil aus

Von Andrea Baumann - vor 47 Min. Artikel anhören Shape

Der Stadtteil Pfersee im Augsburger Westen punktet mit einem Zentrum und zahlreichen Händlern und Dienstleistungen. Das Kaufhaus Konrad ist seit fast 130 Jahren mittendrin.

Keine Frage: Die Pferseerinnen und Pferseer mögen ihren Stadtteil. Doch auch wer neu nach Augsburg kommt oder innerhalb des Stadtgebiets umzieht, hat ihn bei der Wohnungssuche häufig ganz oben auf der Wunschliste stehen. Die Beliebtheit spiegelt sich in unserer Online-Befragung "Heimat-Check" wider: Unter allen zwölf Stadtteilen beziehungsweise Stadtteilverbünden hat Pfersee die beste Durchschnittsnote bekommen. Der Spitzenwert mag an der attraktiven Wohnlage mit Naherholungsgebieten an der Wertach und im Sheridanpark liegen, gleichzeitig sind die Innenstadt und der Hauptbahnhof in wenigen Minuten zu erreichen. Dies alles hat Pfersee in der Rubrik Lebensqualität eine Topbewertung von 8,4 eingebracht. Genauso gut schneidet der Einzelhandel ab.

