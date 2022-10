Herbst-Dult: Wann ist 2022 der Termin für das "längste Freiluftkaufhaus"?

Herbst-Dult 2022 in Augsburg: Wann ist der Termin? Wir verraten es Ihnen hier - und noch eine ganze Menge mehr.

Die Herbst-Dult 2022 in Augsburg hat begonnen: Marktkaufleute und Publikum dürfen sich darüber freuen, dass die berühmte Einkaufsmeile unter freiem Himmel endlich wieder ohne Pandemie-Einschränkungen stattfinden kann. Wann ist der Termin? Den finden Sie hier bei uns - und darüber hinaus noch ein paar andere wissenswerte Infos.

Herbst-Dult in Augsburg 2022: Wann ist der Termin?

Die diesjährige Ausgabe der Augsburger Herbst-Dult findet von Samstag, 1. Oktober 2022, bis Sonntag, 9. Oktober 2022, statt. Die Dult ist jeden Tag von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Seit über 1000 Jahren Freiluft-Shopping: Die Augsburger Dult

Dreh- und Angelpunkt der Augsburger Herbstdult ist und war seit jeher der Michaelistag, das kirchliche Fest zu Ehren des Erzengels Michael am 29. September. In der neuesten Neuzeit hat es bekanntlich ein kleines Brüderchen in Gestalt des Kinderfestes Turamichele bekommen.

Bereits im Jahr 969 gab es einen Jahrmarkt in Augsburg, wie der heimische Geschichtsschreiber Paul von Stetten bekundet. Kein Geringerer als Kaiser Otto I. befand sich auf der Durchreise "und blieb daselbst so lang, als der Jahr-Marckt, so um Michaelis gehalten wird, gewähret". Hat er eingekauft? Das ist nach unserer Kenntnis nicht überliefert. Was wir allerdings dingfest machen können, ist eine kaiserliche Urkunde aus dem Jahr 1030 - das Dokument über Augsburger Jahrmärkte stieß bereits 2010 in dieser Zeitung auf breite Beachtung.

Augsburger Jahrmärkte fanden bis weit ins vorletzte Jahrhundert meist im Zentrum statt - erst recht, nachdem der Abbruch des reichsstädtischen Siegelhauses (1809) in der Maximilianstraße genügend Platz geschaffen hatte. Die Dult allerdings war bereits während der Weimarer Republik dreigeteilt - am heutigen Standort gab es alles außer Kleidung, Blechwaren, Spielzeug und Süssigkeiten, die in der Jakoberstraße angeboten wurden. Darüber hinaus fehlte zwischen Vogeltor und Jakobertor Geschirr aus allen denkbaren Materialien - das gab es nämlich damals am Oberen Graben.

Aus verkehrstechnischen Gründen und wegen der Sicherheit des Publikums wurde 1939 schließlich entscheiden, die Dult an einem einzigen Ort zu bündeln - auf dem ruhigeren Straßenzug Obere Jakobermauer/Vogelmauer.

Das "längste Freiluft-Kaufhaus": Die Herbst-Dult Augsburg 2022

Ein Warenangebot durchs ganze Alphabet - von "A" wie Autopflegemittel bis "Z" wie Zwiebelschneider: Dies ist die Gegenwart der Dult. Vom städtischen Marktamt wird darauf geachtet, dass von den jeweils rund 130 Fieranten eine gewisse Abwechslung geboten wird. Potentielle Anbieter müssen sich immer wieder neu bewerben - mittlerweile geht das auch online - und haben keinen Anspruch auf einen festen Standplatz. Dennnoch findet der Besucher traditionelle Anker-Angebote wie den "Billigen Jakob" meist zuverlässig am alten Platz wieder.

Eines verbindet übrigens die historische mit der modernen Dult: "Vor (Taschen-) Dieben wird gewarnt." Bereits das Wochenblatt für das christliche Volk berichtete im Jahr 1863 von einem Schäffler aus Großaitingen, der wegen einschlägiger Delikte zu sechs Monaten Haft verurteilt wurde.