Herbstablass: So werden die Kanäle im Augsburger Stadtgebiet abgelassen

Augsburg

Zwischen Umweltschutz und Bauunterhalt: Er ist der Herr über Augsburgs Lechkanäle

Sebastian Jurka hat die Verantwortung für die Augsburger Wehranlagen. Am Samstag ließ er mit seinem Team die Lechkanäle ab. Warum das viel Fingerspitzengefühl erfordert.
Von Fridtjof Atterdal
    Sebastian Jurka kontrolliert den Wasserstand am Hochablass. Als Werksmeister ist er der Herr über die Kanäle im ganzen Stadtgebiet
    Sebastian Jurka kontrolliert den Wasserstand am Hochablass. Als Werksmeister ist er der Herr über die Kanäle im ganzen Stadtgebiet Foto: Klaus Rainer Krieger

    Als Sebastian Jurka am Samstagmorgen den silbernen Schaltkasten am Augsburger Hochablass öffnet und ein paar Knöpfe drückt, passiert zunächst einmal - nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Der Wasserspiegel in dem Becken, das die Augsburger Lechkanäle speist, bleibt scheinbar unverändert. Doch an der Wehranlage unter dem Wasserspiegel haben sich sechs der elf Schleusen gerade geschlossen. Weitere werden in den nächsten Minuten folgen. Ganz behutsam senkt der Werksmeister der Stadt Augsburg den Wasserspiegel. Es ist der Tag des jährlichen Herbstablasses. Im ganzen Stadtgebiet werden die vom Lech gespeisten Kanäle und Bäche abgelassen. Gründe hat das mehrere.

