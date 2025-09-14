Zwischen Umweltschutz und Bauunterhalt: Er ist der Herr über Augsburgs Lechkanäle

Als Sebastian Jurka am Samstagmorgen den silbernen Schaltkasten am Augsburger Hochablass öffnet und ein paar Knöpfe drückt, passiert zunächst einmal - nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Der Wasserspiegel in dem Becken, das die Augsburger Lechkanäle speist, bleibt scheinbar unverändert. Doch an der Wehranlage unter dem Wasserspiegel haben sich sechs der elf Schleusen gerade geschlossen. Weitere werden in den nächsten Minuten folgen. Ganz behutsam senkt der Werksmeister der Stadt Augsburg den Wasserspiegel. Es ist der Tag des jährlichen Herbstablasses. Im ganzen Stadtgebiet werden die vom Lech gespeisten Kanäle und Bäche abgelassen. Gründe hat das mehrere.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden