Öffnungszeiten, Anfahrt, Aussteller: die wichtigsten Infos zur Herbstdult

Wie in jedem Jahr findet auch heuer wieder Ende September die Herbstdult statt. Besucher können sich dort auf Freiluft-Shopping inmitten einer historischen Kulisse freuen. Die Dult ist eine Tradition, die in Augsburg bereits Hunderte Jahre gelebt wird. Auf Märkten in der Fuggerstadt werden schon seit über einem Jahrtausend Waren verkauft. Die Dulten wurden im Stadtrecht zum ersten Mal 1276 erwähnt.

Termin und Öffnungszeiten der Herbstdult in Augsburg

Zweimal im Jahr lädt die Budenstraße zwischen dem Jakobertor und dem Vogeltor zum Flanieren und Einkaufen ein. Der Termin der Herbstdult ist in diesem Jahr vom 28. September bis zum 6. Oktober. Der Markt hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Anders als im Frühjahr findet der Herbstplärrer nicht zeitgleich mit der Dult statt.

Herbstdult 2024 in Augsburg: Stände und Aussteller im Überblick

Die Dult bietet auf 1000 Metern Platz für rund 130 Verkaufsstände. Diese Aussteller sind bei der Augsburger Dult dabei:

Warenhändler:

BambusKristal / Aqua Clean

Bienes Honighaus

BM Bio-Putzstein

Chick in Strick

Coffeeduch & Sundepil

Die Socke

Feinkost Mera

Für a Fünferl a durchananda

Gruber's Messershop und Schleiferei

Gumpp Tischdecken

Harecker Pfannen

Haushaltswaren Kohler

Holzkunst Michl

Insektenschutz Rabus

Kränzle's Modehütte

Kräuterhaus Manz

Lädl für Kunschd und Metall

Leder JO

Maiers Genuss

Markthandel Lederwaren

Mütze and More

Perlenzauber – Marion Perl

Pfannen Fordermaier

Pfannen Joschi

Pindl Qualitätssocken

Reichel Gewürze

Schremasan

Seifenstadl

Silbermine – Birgit Habeck

Wild Qualitätsprodukte

Zösch – Körbe, Bürsten

Essen und Trinken:

Adam's Dult-Cafe

Die Riesenbosna

Süßwaren:

Hawaii Trockenfrüchte

TK Süßwaren

Anfahrt und Parken bei der Herbstdult 2024

Die Dult findet zwischen dem Vogeltor, bei der City-Galerie, und dem Jakobertor statt – inmitten der Augsburger Innenstadt. Die Stände sind in den Straßen Obere Jakobermauer und Vogelmauer aufgebaut.

Wer mit dem Auto anreisen will, kann in den meisten Straßen rund um die Dult parken. Außerdem findet man in der gegenüberliegenden City-Galerie ein großes Parkhaus mit zahlreichen Parkplätzen. Rund um die Herbstdult 2023 könnte allerdings viel Verkehr herrschen, weswegen sich für alle Personen, für die der Fußweg zu weit ist, auch eine Anfahrt mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn/dem Bus empfiehlt. Letztere ist durch folgende Verbindungen möglich:

Haltestelle City-Galerie/VHS: Linien 22 und 35

Haltestelle Jakobertor: Linien 1, 22, 23, 33, 35, 202, 211, 212 und 303.