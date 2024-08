Die wichtigsten Infos für den Besuch auf dem Herbstplärrer

Über eine Million Menschen besuchen Frühjahr wie Herbst den Augsburger Plärrer. Zwei Festzelte, zahlreiche Fahrgeschäfte und Imbisse laden zum Vergnügen und Verweilen ein. Alles, was es zum Herbstplärrer 2024 zu wissen gibt, finden Sie in diesem Artikel: Datum, Öffnungszeiten, Reservierung im Bierzelt, Programm und Anreise.

Herbstplärrer 2024 in Augsburg: Datum und Öffnungszeiten



Der Herbstplärrer in Augsburg findet in diesem Jahr vom 23. August bis zum 8. September statt. Traditionsgemäß erstreckt sich der Plärrer immer über zwei Wochen.

Die Öffnungszeiten des Herbstplärrers 2024 sehen wie folgt aus:

Montag bis Donnerstag: 12 Uhr bis 23 Uhr

Freitag: 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Samstag: 10.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Sonntag und an Feiertagen: 10.30 Uhr bis 23 Uhr

Bierzelt reservieren beim Plärrer 2024 in Augsburg

Auf dem Plärrer gibt es zwei Festzelte. Es handelt sich um das Schaller-Zelt und das Binswanger-Zelt. Beide werden seit vielen Jahren von Festwirten aus der Region betrieben. In den Zelten kann gegessen, getrunken und getanzt werden.

Wer einen Tisch im Schaller- oder Binswanger-Zelt reservieren möchte, sollte damit nicht allzu lange warten. Die Tische sind begehrt. Zwar lässt sich meist auch spontan auf dem Plärrer noch ein Platz ergattern, doch wer mit einer größeren Gruppe unterwegs ist oder auf Nummer sicher gehen möchte, ist mit einer Reservierung vorab gut beraten.

Reservierung im Schaller-Zelt: Im Schaller-Zelt ist die Reservierung seit dem 17. Juli 2024 freigeschaltet. Um zu reservieren, ist die Registrierung und ein Kundenkonto auf der Website des Schallerzelts notwendig. Auf dem Herbstplärrer erhebt die Wirtsfamilie von Montag bis Samstag eine Reservierungsgebühr.

Reservierung im Binswanger-Zelt: Wer im Binswanger-Zelt reservieren möchte, muss dafür einen Gutschein kaufen. Die Abnahme für einen Tisch, an dem acht Personen Platz haben, liegt bei 24 Gutscheinen für jeweils zehn Euro. Pro Reservierungsdurchgang kann für maximal zwei Tische reserviert werden. Für eine Tischreservierung in der Mittagszeit gilt keine Mindestabnahme.

Uhrzeit und Datum des Plärrer-Feuerwerks

Traditionsgemäß gibt es auf dem Plärrer auch immer ein Feuerwerk. Das findet jeweils an beiden Freitagabenden statt. In den vergangenen Jahren war es gegen 21.45 Uhr soweit. In diesem Jahr würde es sich um diese Freitage handeln:

Freitag, 30. August

Freitag, 6. September

Bierpreis auf dem Herbstplärrer 2024

Wie viel eine Maß auf dem Herbstplärrer 2024 kostet, ist ebenfalls bisher nicht bekannt. Beim Osterplärrer 2024 hat eine Maß Bier im Schallerzelt 12,40 Euro gekostet, im Binswangerzelt waren es 11,70 Euro.

Programm des Herbstplärrers 2024 in Augsburg

Nicht nur essen, trinken und Fahrgeschäfte fahren lässt sich auf dem Plärrer – es gibt immer auch ein Rahmenprogramm in den Festzelten. Das komplette Program finden Sie auf der offiziellen Website des Plärrers.

Tipps zur Anreise zum Plärrer in Augsburg

Das Plärrergelände lässt sich gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad von der Innenstadt aus erreichen. Die Adresse des Festplatzes lautet: Langenmantelstraße / Ecke Kesterstraße, 86153 Augsburg.

Anreise mit dem Auto: Wer die Adresse in das Navi eintippt, gelangt darüber direkt zum Plärrer. Neben dem Volksfestbereich gibt es einen Parkplatz. Parken ist dort gegen eine Gebühr möglich.

Anreise mit der Straßenbahn: Die Straßenbahn-Linie 4 hält vor dem Plärrer-Eingang. Der Name der Haltestelle lautet "Plärrer".