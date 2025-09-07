Der Herbstplärrer in Augsburg hat an Zugkraft gewonnen

Der Augsburger Herbstplärrer, der am Sonntag zu Ende gegangen ist, hat sich mit einigen Knalleffekten verabschiedet. Am Donnerstagabend gab es ein heftiges Gewitter, einen Tag später folgte das traditionelle Feuerwerk gegen 22 Uhr. Am Wochenende strömten Besucher noch einmal in großer Zahl auf das Festgelände. Dies wird sich auf die Besucherzahl entsprechend auswirken. Schwabens größte Volksfest wird voraussichtlich beim Herbstplärrer, der in den Sommerferien liegt, mehr Gäste aufweisen als im Vorjahr. Traditionell erzielt der Osterplärrer stets ein besseres Ergebnis im Vergleich. Die Polizei sprach vor dem Abschlusswochenende von einem sehr friedlichen Volksfest.

Im Vorjahr kamen 340.000 Besucher zum Herbstplärrer

Im Vorjahr besuchten 340.000 Gäste den Herbstplärrer. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle informierte vor dem Abschlusswochenende: „Die Besucherzahlen bis Donnerstag lagen bei rund 30.000 Gästen mehr als zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr.“ Die besucherstärksten Tage seien generell die Wochenenden und die beiden Familientage am Mittwoch.

Bester Einzeltag war der Eröffnungssamstag mit über 30.000 Besuchern. An diesem Tag fand zudem der traditionelle Plärrerumzug statt. Am Abend spielte der FCA gegen Bayern München. Das Spiel begann um 18.30 Uhr. Der Andrang von Fußballfans an diesem Tag auf dem Plärrer war jedoch nicht riesig. „Ich hatte mit etwas mehr Fußballfans gerechnet“, sagte Festwirt Thomas Kempter vom Binswanger-Zelt.

Schausteller sagen: Stimmung unter Besuchern war positiv und freundlich

Manuela Müller-Manz ist Vorsitzende der Marktkaufleute. Am Herbstplärrer verkaufte sie an ihrem Stand Pizzen und Getränke. „Für mich war das Volksfest gut.“ Das Ergebnis sei kein Ausreißer nach oben. Mancher Regentag hätte das Geschäftsergebnis etwas getrübt. „Die Stimmung unter den Besuchern würde ich als positiv, freundlich und friedlich bezeichnen“, sagte Manuela Müller-Manz am Sonntag. Demnächst wird sie in Augsburg wieder anzutreffen sein. Die Dult beginnt am Freitag, 3. Oktober. Es ist ein Feiertag.

Menschen, die den Plärrer besuchten, waren laut Polizei entspannt. Es gab kaum Ärger mit den Sicherheitskräften. In einem Fall griff ein Mann einen Polizeibeamten an. Am Samstag gab es ein Delikt, das aktenkundig wurde. Gegen 22 Uhr versuchte ein 22-Jähriger trotz Hausverbot in ein Festzelt zu gelangen. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Der 22-Jährige erhielt anschließend einen Platzverweis, dem er nicht nachkam.

Einsatzkräfte brachten den Mann aus dem Festzeltbereich zur Plärrerwache, die am Festgelände stationiert ist. Hierbei leistete der 22-Jährige Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Die weiteren Stunden verbrachte der junge Mann im Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und Beleidigung gegen ihn.

Der Herbstplärrer 2025 ist vorbei. Der Blick geht nach vorne. Der Osterplärrer 2026 beginnt am 4. April. Es ist traditionell ein Ostersonntag.