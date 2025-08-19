Bierpreise, Fahrgeschäfte, Umzug: Was der Plärrer für Besucher bietet

In nicht einmal zwei Wochen geht es auf dem Augsburger Herbstplärrer wieder rund: Am Freitag, 22. August, wird Oberbürgermeisterin Eva Weber das Fass im Schallerzelt anstechen. Was folgt, sind zwei Wochen volles Programm. Neben Fahrgeschäften, die erstmals auf dem Plärrer vertreten sind, gibt es weitere neue Attraktionen. Der Plärrer-Umzug findet ebenfalls statt - diesmal mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Herbstplärrer.

Was ist dieses Mal auf dem Herbstplärrer 2025 alles anders und neu?

Viele Augsburger werden den „Bayern-Tower“ vom Oktoberfest kennen, ist sich Schausteller-Chef Josef Diebold sicher. Der Kettenflieger, in dem sich die Fahrgäste auf einen Höhenflug in 90 Metern Höhe begeben können, wird nun erstmals auch auf dem Plärrer sein. Daneben können die Besucher die Aussicht aus dem Riesenrad „Movie Star“ genießen, das 48 Meter hoch ist und über Rundum-Panoramaglas-Gondeln verfügt. Hoch hinaus geht es auch mit der Riesenschaukel „The Best XXL“.

Wann und wo findet der Plärrer-Umzug in Augsburg statt?

Der Plärrer-Umzug findet am Samstag, 23. August, statt. Los geht es für die 2000 Teilnehmer in über 90 Gruppen um 12.30 Uhr in der Maximilianstraße. Der Umzug verläuft durch die Innenstadt: Von der Maxstraße geht es über Karolinenstraße, Grottenau, Volkhartstraße, Gesundbrunnenstraße, Langenmantelstraße zum Plärrer. Ministerpräsident Markus Söder und Fabian Mehring, Staatsminister für Digitales, haben ihr Kommen zugesagt. Organisator Andreas Schlachta bereiten vor allem verschärften Sicherheitsvorkehrungen einiges an Arbeit: Knapp 50 Fahrzeuge, die Straßen absichern werden, mussten unter anderem organisiert werden. „Ohne die Unterstützung des Technischen Hilfswerks und der Freiwilligen Feuerwehren wäre das nicht machbar.“

Wie sicher ist der Plärrer überhaupt?

Für Robert Maschke, Leiter des Innenstadtreviers der Polizei, hat sich der Plärrer zu einer sehr sicheren Groß-Veranstaltung entwickelt. In den vergangenen Jahren seien die Straftaten in allen Bereichen auf einen niedrigen einstelligen Wert zurückgegangen. Auf dem Frühjahrsplärrer habe die Polizei drei gefährliche Körperverletzungen verzeichnet. „Da schaffen wir in der Innenstadt an zwei Abenden mehr“, sagt er. Der Herbstplärrer sei, was die Straftaten betreffe, in der Statistik ohnehin unauffälliger als der Osterplärrer. „Woran das liegt, wissen wir nicht. Ich erkläre es mir mit den Frühlingsgefühlen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Bleibt der Bierpreis auf dem Herbstplärrer 2025 stabil?

Ja, in den beiden Bierzelten wurden die Bierpreise nach dem Frühjahrsplärrer nicht erhöht. So kostet die Maß im Binswanger-Zelt 12 Euro, im Schallerzelt 12,90 Euro.

Was wird an Programm auf dem Herbstplärrer geboten?

Die beliebten Feuerwerke finden an jedem Freitag ab 21.45 Uhr statt. Neu sind Maskottchen-Paraden, die an den Sonntagen und an den Kindertagen (jeweils Mittwoch) von 17 bis 20 Uhr stattfinden. Am Dienstag, 26. August, heißt es „Back to the Sixties“. Von 16 bis 20 Uhr ist dann unter anderem ein Autokorso auf dem Festplatz zu sehen. Der katholische Schausteller-Gottesdienst findet am Sonntag, 31. August, um 9.30 Uhr im Autoskooter von Eugen Diebold statt. Endspurt heißt es auf dem Plärrer am Sonntag, 7. September.

Gibt es einen neuen Service für Besucher auf dem Plärrer in Augsburg?

Marktamtschef Wolfgang Färber kündigt an, dass es wieder kostenloses Leitungswasser, gesponsert von den Stadtwerken, gebe. Daneben werde ein neuer Funkmast aufgestellt. „Bislang gab es auf dem Plärrer eher schlechtes Netz. Jetzt sollten die Besucher ihre Selfies und Nachrichten ohne Probleme verschicken können.“ Robert Maschke berichtet, dass es eine Internetfunktion geben werde, über die verlorene Gegenstände und Fundsachen gemeldet werden könnten. Auf dem Plärrer werde die Polizei darüber in Aushängen informieren.

Wann hat das Plärrer-Volksfest in Augsburg geöffnet?

Schwabens größtes Volksfest öffnet am Freitag, 22. August, um 16 Uhr seine Tore. Normalerweise ist freitags von 12 bis 23.30 Uhr geöffnet, samstags von 10.30 bis 23.30 Uhr, sonntags von 10.30 bis 23 Uhr und montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr.

Findet parallel zum Plärrer wieder ein Marktsonntag in Oberhausen statt?

Ja, Termin für den Marktsonntag in Oberhausen ist der 31. August, von 11 bis 18 Uhr, zwischen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof. Im vergangenen Jahr musste er aufgrund einer Baustelle in der Ulmer Straße ausfallen.