Umzug am Herbstplärrer: Für Kutschen gibt es einen eigenen Fahrplan

Der traditionelle Festumzug ist stets ein Höhepunkt am Augsburger Herbstplärrer. Mehr als 2000 Teilnehmer ziehen am Eröffnungswochenende des Volksfestes aus der Innenstadt in Richtung Festgelände. Dieses Jahr fällt der Termin auf Samstag, 24. August. Start ist um 12.30 Uhr in der Maximilianstraße. Teilnehmer stellen sich in der Prachtmeile zuvor auf. Ein Hingucker beim Umzug sind für viele Besucher die Kutschen. Pferde, die eingesetzt werden, gehen am Samstag ihren eigenen Weg. Dies weiß Andreas Schlachta, Organisator des Umzugs. Geregelt ist ferner, wer in der Kutsche sitzen darf.

Kutschen starten am Augsburger Plärrergelände und kehren wieder zurück

Die Kutschen werden bereits am Plärrergelände eingespannt. Es geht also vom Plärrer in die Innenstadt und danach wieder zurück. Geplanter Start am Plärrergelände ist um 10.45 Uhr. Die Kutschen nehmen einen anderen Weg als beim Festumzug. Auf dem Hinweg bewegen sich die Kutschen laut Schlachta über die Bürgermeister-Ackermann-Straße, Rosenaustraße, Stettenstraße und Weite Gasse zur Sammelstelle in der Maximilianstraße. Acht Kutschen sind angekündigt. Die beteiligten Brauereien (Hasen-Bräu und Thorbräu) sowie die Festwirtsfamilien (Binswanger-Zelt und Schallerzelt) haben ihren festen Platz auf den Kutschen. Die restlichen Kutschen werden für die politische Prominenz vorgehalten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sein Kommen ebenso angekündigt wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Markus Söder und Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber fuhren im Vorjahr in der Kutsche zum Plärrergelände.

Nach jetzigem Stand sind es etwas mehr als 2200 Teilnehmer, die beim Umzug mitmachen. Angeführt wird der Zug vom Spielmannszug Gersthofen. 94 Gruppen sind angemeldet. Zugnummer 94 sind die Oldtimer Schlepperfreunde Schmuttertal. Der Umzug führt in diesem Jahr wieder über die Karolinenstraße. Im Vorjahr war dieser Streckenabschnitt gesperrt, weil die Karolinenstraße saniert wurde. Über die Karlstraße und Volkhartstraße geht es in Richtung Plärrergelände.

Umzug beim Herbstplärrer: Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

Wegen des Umzugs ist am Samstag in der Augsburger Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Einzelne Straßen werden gesperrt. Auch beim Nahverkehr gibt es Beeinträchtigungen entlang der Wegstrecke. Für Fußballfans gibt es hingegen eine gute Nachricht. Die Tramlinie zum Stadion verkehrt wie gewohnt an Heimspieltagen des FC Augsburg. Der FCA startet am Samstag in die Bundesliga-Saison. Zu Gast ist um 15.30 Uhr Werder Bremen. Es kann davon ausgegangen werden, dass viele Fans nach dem Spiel das Plärrergelände ansteuern – unabhängig vom Spielausgang.

Andreas Schlachta organisiert den Plärrerumzug.

Der Herbstplärrer beginnt am Freitag, 23. August. Der Betrieb am Gelände startet ab 16 Uhr. Fassanstich ist am Freitag um 18 Uhr im Schallerzelt. Zudem findet am Freitagabend ein Feuerwerk statt. Schwabens größtes Volksfest dauert bis Sonntag, 8. September.