Polizei meldet wieder zwei Einbrüche

Einbrecher haben sich im Herrenbach und auch in der Innenstadt gewaltsam Zutritt zu Häusern verschafft. Ein Einbruch geschah innerhalb eines kurzen Zeitraums.

Der Einbruch in das Einfamilienhaus im Herrenbach wurde innerhalb von zweieinhalb Stunden verübt. Wie die Polizei berichtet, sind ein oder mehrere Täter zwischen 19 und 21.30 Uhr in das Haus im Wilhelm-Busch-Weg eingedrungen. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit noch geklärt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Im Zeitraum von Dienstag, 8. August, bis Dienstag, 22. August, 14.45 Uhr, brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Schwibbogenmauer in der Augsburger Altstadt ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810.

Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz

Die Polizei weist darauf hin, dass die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord Bürgerinnen und Bürger kostenlos und unabhängig vor Ort zum Thema Einbruchsschutz berät. Termine können bei der Kripo Augsburg unter 0821/323-3737 vereinbart werden. (ina)