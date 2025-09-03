Wohnzimmer im Schwabencenter feiert Jubiläum

Schon 10 Jahre ist es jetzt her, dass der soziale Treffpunkt Wohnzimmer im Schwabencenter eröffnet hat. Hier begegnen sich täglich Bewohner aus den Hochhäusern, aus den umgebenden Stadtteilen und darüber hinaus. Überwiegend sind es Seniorinnen und Senioren, die sich zum Kaffee treffen, gemeinsam Italienisch lernen, handarbeiten, singen, malen, Filme anschauen, Gesprächskreise besuchen oder Vorträgen lauschen. „All diese Aktivitäten funktionieren nur, weil sich bei uns viele Menschen ehrenamtlich einbringen“, erzählt Lisa Schuster von der AWO Augsburg, die im Oktober 2014 im Schwabencenter ein Quartiersentwicklungsprojekt für ältere Menschen im Schwabencenter startete.

Dort lernte sie die Architektin Sabine Pfister kennen, die sich aus freier Motivation als Akteurin der Lokalen Agenda 21 der nachhaltigen Weiterentwicklung des „Lebensraum Schwabencenter“ zuwandte. So kamen die sozialen Ideen der AWO Augsburg und Nachhaltigkeitsdenken zusammen und gemeinsam mit Angela Kemming von der Fachberatung für Senioren agiert das Trio seitdem als Motor des gemeinsamen Treffpunkts, der erstmalig im April 2015 geöffnet hat.

Zu den Ehrengästen des Festes gehörte Sozialreferent Martin Schenkelberg, der das Grußwort der Stadt Augsburg überbrachte. Ebenso gratulierte Svenja Thor vom Eigentümer Solidas, Doreen Paus von der AHo-Stiftung und die grüne Stadträtin Pia Härtinger. Christian Wiedenmann von der Fachstelle für Seniorenarbeit und der Vorstand des Seniorenbeirates waren auch dabei und lobten das Wohnzimmer als „Leuchtturmprojekt". Foto: Peter Fastl

Nun wurde am 14. August 2025 das 10-jährige Jubiläum mit einem lebendigen und unterhaltsamen Sommerfest groß gefeiert. Die rund 130 Gäste sorgten für ein buntes Treiben im sonst leeren Schwabencenter. Mit einem Grußwort der Stadt eröffnete Sozialreferent Schenkelberg den Nachmittag. Zu Gast waren auch Doreen Paus von der AHo-Stiftung, Svenja Thor von Solidas, Christian Wiedenmann von der Fachstelle Seniorenarbeit der Stadt Augsburg und Pia Härtinger als Stadträtin und Vertreterin der lokalen Agenda. Lisa Schuster, Angela Kemming und Sabine Pfister erzählten von den Anfangszeiten des Centers, vom Älterwerden und der Entstehungsgeschichte des Wohnzimmers und davon, wie sich trotz schwieriger Zeiten Optimismus und Lebensfreude erhalten lässt. Mit Workshops, Gospelsingen, Sitztanz, Malen und Nähen war der Nachmittag sehr unterhaltsam und kurzweilig.

