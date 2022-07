Infos zu "Herz aus Gold" auf der Freilichtbühne Augsburg: Termine, Tickets, Parken

Im Juli läuft "Herz aus Gold" auf der Freilichtbühne Augsburg. Alle Infos zum Fugger-Musical gibt es hier: Termine, Inhalt, Tickets, Anfahrt und Parken.

Die Uraufführung von "Herz aus Gold" auf der Freilichtbühne Augsburg fand bereits am 30. Juni 2018 statt. Nun wird das Musical wieder aufgeführt. Ab Mitte Juli ist die preisgekrönte Show in mehreren Vorstellungen am Roten Tor zu sehen.

Das Staatstheater Augsburg präsentiert den Zuschauerinnen und Zuschauern dabei eine Reise in die Vergangenheit der Stadt. Eine zentrale Rolle spielen dabei, wie könnte es anders sein, natürlich die Fugger.

Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alles, was Sie über "Herz aus Gold" des Staatstheaters Augsburg wissen müssen: Wann sind die Termine? Was ist der genaue Inhalt des Stücks? Wo gibt es Tickets? Und wie sieht es mit Anfahrt und Parken aus?

"Herz aus Gold" auf Freilichtbühne Augsburg: Termine

"Herz aus Gold" wird insgesamt neun Mal in der Zeit von 17. bis 29. Juli 2022 auf der Freilichtbühne Augsburg aufgeführt.

Das hier sind die geplanten Termine der Vorstellungen im Überblick:

Datum Uhrzeit Sonntag, 17. Juli 2022 20.30 Uhr Mittwoch, 20. Juli 2022 20.30 Uhr Donnerstag, 21. Juli 2022 20.30 Uhr Freitag, 22. Juli 2022 20.30 Uhr Samstag, 23. Juli 2022 20.30 Uhr Dienstag, 26. Juli 2022 20.30 Uhr Mittwoch, 27. Juli 2022 20.30 Uhr Donnerstag, 28. Juli 2022 20.30 Uhr Freitag, 29. Juli 2022 20.30 Uhr

Wenn das Wetter eine Aufführung unter freiem Himmel nicht zulässt, kann die Vorstellung laut Staatstheater auch kurzfristig abgesagt werden. Der Veranstalter informiert in einem solchen Fall auf seiner Homepage darüber.

Darum geht es in "Herz aus Gold" auf der Freilichtbühne Augsburg

Ein Mix aus histori­scher Wahrheit, freier Dichtung und Liebesgeschichte erzählt die Lebensgeschichte von Jakob ­Fugger. Er erbaute mit der Fuggerei die älteste Sozialsiedlung der Welt und war neben den Medici in Italien der erste Bürger, der an der Schwelle zur Neuzeit seine Träume von Reichtum, Glanz und Glorie umzusetzen wagte.

Er war damit nicht nur einer der Begründer des globalen Kapitalismus, sondern machte Augsburg zu einer blühenden Metropole. Bis heute spiegelt sich das auch in der Archi­tektur der Stadt wider.

Das sind die Darsteller von "Herz aus Gold" in Augsburg

Rolle Darsteller Jakob Fugger Chris Murray Sibylla sr. Katja Berg Barbara Fugger Elke Kottmair Ulrich Fugger Gerhard Werlitz Georg Fugger Erik Völker Welser Alexander Franzen / Christian Bindert Sibylla jr. Katharina Wollmann Luther Oliver Marc Gilfert

Für die Komposition verantwortlich ist Stephan Kanyar. Textbuch und Gesangstexte stammen von Andreas Hillger.

"Herz aus Gold": Tickets für die Freilichtbühne Augsburg

Tickets für das Fugger-Musical "Herz aus Gold" gibt es auf der Homepage bzw. im Webshop des Staatstheaters Augsburg. Preislich liegen die Karten je nach Kategorie zwischen 24 und 58 Euro.

Musical "Herz aus Gold": Anfahrt und Parken bei der Freilichtbühne Augsburg

Veranstaltungsort von "Herz aus Gold" ist die Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann auf die Straßenbahnlinien 2, 3 und 6 oder Buslinie 35 zurückgreifen. Sie alle fahren bis zur Haltestelle "Rotes Tor".

Für alle Autofahrer gilt: Ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn wird die Rote-Torwall-Straße während der gesamten Vorstellung für den Autoverkehr gesperrt. An der Hochschule Augsburg stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Diese sind allerdings begrenzt.

(AZ)