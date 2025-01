Hier entstehen in Augsburg fast 300 neue Wohnungen

In Haunstetten sollen an der Königsbrunner Straße neben dem Edeka-Supermarkt auf Höhe Brahmsstraße bis Ende 2026 rund 280 Wohnungen entstehen. Die Baugrube an der Hauptachse in Haunstetten etwa 300 Meter nördlich der Königsbrunner Stadtgrenze wurde bereits vergangenes Jahr ausgehoben, am Dienstag wurde der Grundstein für das Projekt gelegt. Es handelt sich dabei um das größte Wohnbauprojekt, an dem in Augsburg aktuell gebaut wird, nachdem zuletzt jahrelange Flaute herrschte.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis