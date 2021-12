Weihnachtsbaum kaufen: Wo das in der Region Augsburg geht

Ob Tanne oder Fichte: In Augsburg und Umgebung werden Käufer auf der Suche nach einem Christbaum fündig. Hier eine Auswahl von Verkaufsstellen.

Der Christbaum stellt eine traditionelle Konstante in vielen Haushalten dar. Jahr für Jahr stellen sich dieselbe Fragen. Wie groß darf der Baum werden, nehmen wir einen echten oder doch lieber einen Kunstbaum und welche Sorte nadelt am wenigsten? Die Antworten auf diese Fragen sind beinahe so vielfältig wie das Angebot an Christbäumen im Raum Augsburg.

Hier kann man im Raum Augsburg einen Christbaum kaufen

Forstverwaltung Augsburg Auf dem Gelände des Forstbetriebshofs in Haunstetten (Tattenbachstraße 15) gibt es jedes Jahr Nordmanntannen aus dem Augsburger Stadtwald. Am Samstag, 11. Dezember, ist der Verkauf von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Gewachsen sind die Tannen in den Revieren Diedorf und Unterbaar . Sie wurden nachhaltig produziert.´

Auf dem Gelände des Forstbetriebshofs in (Tattenbachstraße 15) gibt es jedes Jahr Nordmanntannen aus dem Augsburger Stadtwald. Am Samstag, 11. Dezember, ist der Verkauf von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Gewachsen sind die Tannen in den Revieren und . Sie wurden nachhaltig produziert.´ Baumschule Schlegel Im Bärenkeller hat die Baumschule Schlegel neben den klassischen Christbaumsorten wie der Nordmanntanne und der Blaufichte auch Exoten wie die Colorado-Tanne oder Douglasien im Angebot. Auf rund zehn Hektar kümmern sich ebenso viele Mitarbeiter ganzjährig um den Baumbestand. Besonderer Wert wird bei der Baumschule darauf gelegt, dass die Christbäume möglichst schlagfrisch an den Mann oder die Frau kommen. Aus diesem Grund wird ausschließlich bedarfsgerecht gefällt. Wegen der aktuellen Situation verzichtet das Team in diesem Jahr auf den Betrieb ihrer Grill-Hütte. Dort konnten sich die Augsburgerinnen und Augsburger in den Vorjahren die Wartezeit auf ihren Wunschbaum mit Bratwurst und Glühwein versüßen. Ein Besuch auf dem weitläufigen Areal ist dennoch möglich.

Im Bärenkeller hat die Baumschule Schlegel neben den klassischen Christbaumsorten wie der Nordmanntanne und der Blaufichte auch Exoten wie die Colorado-Tanne oder Douglasien im Angebot. Auf rund zehn Hektar kümmern sich ebenso viele Mitarbeiter ganzjährig um den Baumbestand. Besonderer Wert wird bei der Baumschule darauf gelegt, dass die möglichst schlagfrisch an den Mann oder die Frau kommen. Aus diesem Grund wird ausschließlich bedarfsgerecht gefällt. Wegen der aktuellen Situation verzichtet das Team in diesem Jahr auf den Betrieb ihrer Grill-Hütte. Dort konnten sich die Augsburgerinnen und Augsburger in den Vorjahren die Wartezeit auf ihren Wunschbaum mit Bratwurst und Glühwein versüßen. Ein Besuch auf dem weitläufigen Areal ist dennoch möglich. Fuggerei Wer mit seinem Christbaumkauf zugleich etwas Gutes tun möchte, ist beim Christbaumverkauf der Fuggerei richtig. Die Bäume, vorwiegend Tannen und Fichten, stammen aus den Stiftungswäldern der Fugger im Landkreis Augsburg. Mit dem Erlös des Verkaufs wird unter anderem der Erhalt der Fuggerei finanziert. Außerdem erhält jeder Käufer zu seinem Christbaum eine Jahreskarte für die Sozialsiedlung 2022. Zur Stärkung bietet das Restaurant Tafeldecker Glühwein und Bratwurstspezialitäten an. Wie für die Außengastronomie üblich, gilt auch hier 2G - außer man möchte die Speisen und Getränke im Gehen verzehren.

Gut Mergenthau ist nur eine von vielen Verkaufsstellen in Aichach-Friedberg

Gut Mergenthau Auf Gut Mergenthau in Kissing gibt es im Advent jeden Freitag und Samstag Christbäume zum Selbersägen. Samstags von 13 bis 17 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr können Kundinnen und Kunden mit der Säge ausrücken. Wer nicht selbst anlegen, sondern "nur" kaufen möchte: Der Verkauf selbst hat freitags und samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf Gut Mergenthau in Kissing gibt es im Advent jeden Freitag und Samstag zum Selbersägen. Samstags von 13 bis 17 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr können Kundinnen und Kunden mit der Säge ausrücken. Wer nicht selbst anlegen, sondern "nur" kaufen möchte: Der Verkauf selbst hat freitags und samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Sonstige Angebote Wie jedes Jahr können Kunden auch an den üblichen Verkaufsstellen im Augsburger Stadtgebiet und der Region einen Christbaum erwerben. Dazu zählen zum Beispiel Bau- und Gartenmärkte sowie Parkflächen einiger Supermärkte

Corona-Regeln beim Weihnachtsbaum-Kauf: Im Freien kein 2G

Corona-Regeln Generell unterliegt der Christbaumverkauf im Freien keiner G-Regel. Jeder, der einen Baum kaufen möchte, kann das tun, lässt die Stadt wissen. Eingehalten werden muss allerdings die Abstandsregel. Ist das nicht möglich, muss Maske getragen werden. 2G gilt beim Baumkauf lediglich, wenn der Verkauf in geschlossenen Räumen stattfindet, also in einem Geschäft - beispielsweise in der Gartenabteilung eines Baumarkts.

Generell unterliegt der Christbaumverkauf im Freien keiner G-Regel. Jeder, der einen Baum kaufen möchte, kann das tun, lässt die Stadt wissen. Eingehalten werden muss allerdings die Abstandsregel. Ist das nicht möglich, muss Maske getragen werden. 2G gilt beim Baumkauf lediglich, wenn der Verkauf in geschlossenen Räumen stattfindet, also in einem Geschäft - beispielsweise in der Gartenabteilung eines Baumarkts. Weihnachtsbaum-Pflege War es früher üblich, den Christbaum erst kurz vor Weihnachten oder erst an Heiligabend aufzustellen, steht er mittlerweile bei vielen Familien teils schon im Advent. Damit der Baum möglichst lange aussieht wie frisch geschlagen, muss er ins Wasser gestellt werden, raten Experten der Baumschule Schlegel in Augsburg . Ein Christbaum , der bis zur Decke reiche, könne bis zu zwei Liter pro Woche benötigen. Das hänge jedoch auch stark von der Sorte sowie der Umgebungstemperatur ab.

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.