Hier sollen in Augsburg 75 neue Wohnungen entstehen – auch der Spectrum-Club wird dafür weichen

Nach rund 30 Jahren Stillstand ist Bewegung auf dem sogenannten Linde-Areal neben dem Spectrum-Club absehbar: 2028 oder 2029 könnte dort mit dem Bau von etwa 75 Wohnungen begonnen werden. Die Industriebrache an der Ecke Ulmer Straße/Neusäßer Straße nahe dem Friedhof von Kriegshaber ist seit etwa 30 Jahren ungenutzt und liegt hinter einem Bretterzaun verborgen. Ein Entwurf des Architekturbüros Schrammel sieht dort nun eine Bebauung aus Wohnhäusern unterschiedlicher Form vor. Das Spectrum wird bis Ende 2030 seinen Betrieb aufrecht erhalten, danach wird auch dieses Gebäude durch einen Wohnbau ersetzt.
Augsburg
