„Hier war immer was los“: Augsburger erzählen vom Schwabencenter

1971 war es endlich soweit. Etagenweise durften die neuen Bewohner den Sparkassenblock im Schwabencenter beziehen. Für jeden Stock war ein bestimmter Tag vorgesehen. Nur dass Anne, als sie das Schreiben bekam, schon wusste, dass sie den Termin nicht halten kann. „Ich habe denen gesagt: Tut mir leid, aber da bin ich im Josefinum, weil da kommt mein Kind.“ Acht Tage später aber, da sei es endlich soweit gewesen. Mit dem Neugeborenen in der Tragetasche räumten sie und ihr Mann Stück für Stück ihre Habseligkeiten in die neue Wohnung und starteten in einen neuen Lebensabschnitt.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kletteraktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis