High-Tech-Mülleimer besteht Test – und fällt trotzdem durch

Während größerer Feste wie den Sommernächten zeigt es sich besonders deutlich: Die Stadt Augsburg kommt mit der Entsorgung von Partymüll nach solchen Großereignissen oft nicht hinterher. Auch nach „normalen“ Wochenenden quellen die Mülleimer in der Stadt oft über. Am Königsplatz wurde deshalb vergangenen Sommer ein besonderer Mülleimer getestet: der Solar-Presshai. Der High-Tech-Abfallbehälter hat laut Auskunft des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs auch gut funktioniert. Trotzdem werden die Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt auch künftig häufiger auf die alt bewährten Drahtkörbe stoßen, denn der Solar-Presshai hat ein Problem.

