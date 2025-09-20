„Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod“: Wie eine junge Mutter mit der Diagnose Brustkrebs lebt

„Krebs ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt Vanessa Friedrich. Erst vor einer Woche ist sie an der Brust operiert worden und sitzt mit kurzen Haarstoppeln auf dem Kopf am Tisch. „Am Anfang hieß es, ich erlebe Weihnachten 2025 nicht mehr, dabei ist an Weihnachten mein Kind geboren“, sagt Friedrich. Sie hat seitdem nur ein Ziel vor Augen: Weihnachten noch zu erleben. Nicht für sich, sondern für ihre Familie.
Augsburg
