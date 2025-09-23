Hilfloser Mann wird gegenüber Polizei aggressiv

Mit einem aggressiven Betrunkenen hat es die Polizei am Montag an einer Straßenbahnhaltestelle zu tun bekommen.

Gegen 12 Uhr mittags ging bei Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Mann ein, der sich offenbar aufgrund seines Alkoholkonsums in einer hilflosen Lage befand. Vor Ort beleidigte der 36-Jährige die Beamten. Nach Angaben der Polizei verhielt sich der Mann äußert aggressiv. Letztendlich mussten die Einsatzkräfte ihn fesseln.

Auch dabei leistete der Mann Widerstand. Nachdem der Mann eine medizinische Versorgung verweigerte, brachten ihn die Beamten in den Arrest. Dort zeigte er sich weiter uneinsichtig und warf mit Beleidigungen um sich. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Widerstands ermittelt. (ina)