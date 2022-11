Hintergrund

06:00 Uhr

Augsburgs Unipräsidentin muss 2023 gehen – oder doch nicht?

Plus Unipräsidentin Sabine Doering-Manteuffel hat in Bayern Hochschulgeschichte geschrieben. 2023 müsste sie ausscheiden – es sei denn, es werden Regeln geändert.

Von Eva Maria Knab

Als Sabine Doering-Manteuffel 2011 zur neuen Unipräsidentin in Augsburg gewählt wurde, war das etwas Besonderes. Damals war sie die erste Frau in dieser Position an einer staatlichen Universität in Bayern. Heute steht sie seit bald zwölf Jahren an der Spitze und dürfte bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten. Bislang gilt das Prinzip der begrenzten Amtszeit. Derzeit wundern sich allerdings immer mehr an der Uni, dass von einer Nachfolge nichts zu hören ist. Will Doering-Manteuffel einen Weg finden, um zu bleiben? Die Präsidentin selbst trägt dazu bei, Spekulationen zu nähren.

