Nach 55 Jahren: Hirzbauer Küchen verlässt Augsburger Stadtteil Haunstetten

Das Küchenstudio Hirzbauer ist in Haunstetten eine Institution. Seit 55 Jahren gibt es das Studio im Augsburger Stadtteil, seit 40 Jahren am jetzigen Standort am Unteren Talweg im Gewerbegebiet. Seit 30 Jahren führen Norbert und Gabriele Hirzbauer den Familienbetrieb. Den übergeben sie jetzt in jüngere Hände - künftig übernimmt Sohn Dennis Hirzbauer das Geschäft. Damit verbunden ist eine Schließung des Standorts in Haunstetten. Das Küchenstudio soll ab dem kommenden Jahr in kleinerer Form in der Nähe der Augsburger Innenstadt zu finden sein, so Norbert Hirzbauer.

Das Geschäft und die Anforderungen der Kunden hätten sich über die Jahrzehnte stark geändert, sagt Norbert Hirzbauer. „Eine so große Ausstellung, wie wir sie in Haunstetten haben, macht heute keinen Sinn mehr“, ist er überzeugt. Für die Kunden sei Beratung wichtig - 30 oder 40 Ausstellungsküchen in allen Farbvarianten brauche dagegen niemand mehr. „Küchen werden heute mit modernen Programmen virtuell geplant und dem Kunden am Bildschirm präsentiert. Schon aufgrund der großen Auswahl an Küchenmöbeln könne ein Küchenstudio gar nicht mehr alles ausstellen.

Künftig führt der Juniorchef das Küchenstudio Hirzbauer in Augsburg

Das Küchenstudio wurde 1972 von Norbert Hirzbauers Vater Wilhelm gegründet - zunächst im eigenen Wohnhaus in der Tattenbachstraße. Später zog es in die Hofackerstraße und dann an den heutigen Standort im Gewerbegebiet Haunstetten. „Als ich das Geschäft von meinem Vater übernommen habe, war ich in etwa so alt wie mein Sohn heute“, sagt Hirzbauer und man hört etwas Wehmut in seiner Stimme. „Ich freue mich sehr, dass unser Sohn das Unternehmen weiterführt, das bedeutet mir viel“, fügt er hinzu. In den Ausstellungsräumen in Haunstetten gibt es schon etliche leere Flächen, die Schauküchen wurden dort bereits abgebaut; gerade läuft der Abverkauf der restlichen Küchen.

Der 29-jährige Juniorchef wird die Geschäfte weiterführen - mit einer neuen, modernen Ausrichtung, wie er sagt. Die bisherige Immobilie hat rund 400 Quadratmeter Verkaufsfläche, künftig werde man sich um die Hälfte verkleinern. „Das neue Küchenstudio wird innenstadtnah im Textilviertel entstehen“, sagt Dennis Hirzbauer. Wo genau, möchte er erst sagen, wenn alle Verträge unterschrieben sind. Ende des Jahres werde der Standort in Haunstetten geschlossen. Im März 2026 wolle man dann in Augsburg mit einem neuen Konzept durchstarten.

Küchenplaner arbeiten heute wie Innenarchitekten

Die Küchenzeile der 70er Jahre sei längst Geschichte, sagt Dennis Hirzbauer, der das Küchenhandwerk an der Möbelfachschule in Köln gelernt hat. Küchenplaner arbeiteten heute fast wie Innenarchitekten: Sie planen nicht nur die Küche, sondern erstellen oft ein Gesamtkonzept für die ganze Wohnung. „Das liegt schon daran, dass heute die Küche kein abgeschlossener Raum mehr ist, wo nach zweieinhalb Stunden der Braten rauskommt, sondern der Lebensmittelpunkt der Familie“, ergänzt Vater Norbert Hirzbauer. Moderne Küchen seien oft in den Wohnraum integriert, weshalb man mittlerweile auch weitere Räume mitplane und von der Beleuchtung bis zum Wohnzimmersofa alles im Programm habe. „Es gibt Schranksysteme für die Speisekammer, für die Garderobe, für Hauswirtschaftsräume bis zum Wohnzimmer.

Geplant wird am Computer, ergänzt Dennis Hirzbauer und zeigt ein Planungstool, bei dem der Kunde virtuell seine gesamte Wohnung betrachten und jeden Schrank und jedes Gerät öffnen kann. Auf diese Weise könne man gleich vor Ort sehen, wie die Küchenmöbel passen und ob beispielsweise die Oberflächen oder Farben mit dem Rest der Wohnung harmonieren. „Das funktioniert sogar mit einer VR-Brille und dann kann man tatsächlich durch die Küche gehen“, ergänzt er.