Historische Zunfttafel der Maurer wartet auf Restaurierung

Im Magazin des Augsburger Maximilianmuseums lagert ein Stück Stadtgeschichte von historischem Wert, die Zunfttafel der ehemaligen Maurerzunft aus dem Jahr 1650. Das kunstvoll bemalte Holzobjekt dokumentiert nicht nur das Selbstverständnis eines bedeutenden Handwerks, sondern erzählt zugleich von dessen Traditionen. Die Kunstsammlungen würden die Tafel gerne ausstellen - doch es fehlt am Geld für die Restaurierung.

Die Zunfttafel ist im Besitz des „Traditionsvereins der ehemaligen Krankenunterstützungskasse der Maurer und Poliere in Augsburg und Umgebung e.V.“, der sich selbst Maurerzunft nennt. Gemeinsam mit weiteren historischen Objekten wie Zunftkanne, Zunftlade und Bahrschildern wurde sie 1951 dem Maximilianmuseum als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Der Verein, der die Tradition des Maurerhandwerks bewahrt, sieht in diesen Exponaten ein wichtiges Erbe für die Stadt Augsburg.

Die Tafel erlitt bei einem Bombenangriff auf Augsburg Schäden

Das Werk selbst ist ein flacher Holzschrein mit zwei Flügeltüren, 95 mal 85 Zentimeter groß. Auf der Mitteltafel ist eine antike Ruinenlandschaft dargestellt, in der Baumeister, Maurer und Steinmetze bei ihrer Arbeit zu sehen sind. Die beiden Flügel zeigen Szenen, die tief in der Handwerkskultur verankert sind, die Begrüßung und Verabschiedung von Wandergesellen auf ihrer Walz. Die Wanderschaft, über Jahrhunderte hinweg eine prägende Phase im Leben junger Handwerker, fand hier ihren bildlichen Ausdruck. Auf der Tafel ist auch das Gründungsjahr der Maurerzunft 1650 vermerkt. Die Tafel befand sich beim Bombenangriff 1944 bei der Krankenunterstützungskasse der Maurer und Poliere in Augsburg. Sie erlitt dabei an einigen Stellen der Malschicht Brandschäden, die von einem Kunstmaler behoben wurden. Die Mitteltafel ist in der Mitte gerissen.

Hans-Jürgen Fischer in der Maurerkluft und mit Zunftfahne: Er ist Vorsitzender des Traditionsvereins Maurerzunft und will Spenden für die Restaurierung sammeln. Foto: Monika Treutler-Walle

„Wir würden dieses Stück sehr gerne ausstellen, denn es ist ein wichtiges historisches Dokument für unsere Stadt“, erklärt Christoph Emmendörfer, Leiter des Maximilianmuseums. „Doch der Zustand ist leider nicht optimal.“ Zu tun ist viel. Die Zunfttafel muss trocken und feucht gereinigt werden und die aufstehenden Farbschichten müssen gefestigt werden. Auch Fehlstellen und Risse müssen gekittet werden. Der vergilbte Firnis der Malschichten muss abgenommen und ein neuer Firnis aufgetragen werden. Retuschen sind an den Malereien und am Rahmen vorzunehmen. Die Restaurierung kostet laut günstigstem Angebot knapp 12.000 Euro und dauert zirka drei Monate. Doch für diese extern zu vergebende Restaurierungsmaßnahme verfügen die Kunstsammlungen der Stadt Augsburg über keine Mittel.

Der Verein feiert demnächst das 375-jährige Bestehen

Für den Verein ist dieser Betrag auch eine hohe Hürde. Vorsitzender Hans-Jürgen Fischer betont: „Es ist unser großes Anliegen, dass die Leistungen der Maurer, die am Bau bedeutender Augsburger Wahrzeichen wie dem Rathaus oder der Stadtmetzg beteiligt waren, sichtbar bleiben. Doch als Verein können wir diese Summe nicht alleine aufbringen. Deshalb hoffen wir auf Unterstützung von Sponsoren.“ Ein geeigneter Rahmen, um Spenden zu sammeln, bietet sich schon bald: Am 12. Oktober feiert die Maurerzunft ihr 375-jähriges Bestehen in Wehringen. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Der Festtag beginnt mit einem Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche, anschließend folgt ein Festumzug mit Musik und Fahnen zum Saal, wo die Gäste kulinarische Schmankerl erwarten.