Aktionsplan: Der große Wurf zur Hitzereduktion in Augsburg bleibt aus

Zumindest einen positiven Effekt hat die deutliche Zunahme an Hitzetagen: Das Bewusstsein für gesundheitliche Risiken durch Hitzebelastung ist gewachsen. Auch bei der Augsburger Stadtregierung ist angekommen, dass es so nicht weitergehen kann. Das spiegelt sich in der Erstellung des sogenannten Hitzeaktionsplans wider. Dieser hat zum Ziel, eine höhere Sensibilität bei gefährdeten Personengruppen zu schaffen. Das dürfte mit einer umfassenden Informationskampagne auch gelingen. Konkrete Maßnahmen darüber hinaus sind aber wohl zum Scheitern verurteilt.

Stadt Augsburg hat bei Hitzeaktionsplan Expertise von Medizinern eingebunden

Der Ansatz, Mediziner mit der nötigen Expertise in die Ausarbeitung des Aktionsplans einzubinden, ist zwar richtig. Ihre Vorschläge sind in der Theorie auch sinnvoll, aber in der Realität wohl nur teilweise umsetzbar. Der Idee, flexible Sprechstundenzeiten in Arztpraxen anzubieten oder vermehrt auf Hausbesuche bei Hochbetagten oder chronisch Kranken zu setzen, steht der eklatante Mangel an medizinischem Personal entgegen. Die Verschattung von bisher ungeschützten Spielplätzen zielt ebenfalls in die richtige Richtung. Die Erfahrung zeigt aber, dass derart langfristig angelegte Vorhaben, die zunächst auf Bedarf überprüft werden müssen, oft genug im Sande verlaufen.

Kleine Schritte auf dem Weg zu Hitzereduktion sind wichtig. Letztlich läuft es aber immer wieder auf die Frage hinaus, wie die Stadt der Zukunft aussehen soll. Stichwort: Klimawandelanpassung. Mit der Pflanzung großkroniger Bäume zur Hitzeminderung im Außenbereich, Fassadenbegrünung für die Wirkung in Gebäuden, der Entsiegelung und Schaffung von Versickerungsflächen ist am meisten geholfen.