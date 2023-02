Hals-Nasen-Ohren-Ärzte in Augsburg

Hier finden Sie einen Überblick über Praxen für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in Augsburg, inklusive Adressen und Sprechstunden sowie Infos zum Notdienst.

Augsburg bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern neben einer umfassenden Versorgung in Krankenhäusern und Kliniken auch eine Auswahl an Fachärztinnen und Fachärzten. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel alle Praxen für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde im Augsburger Stadtgebiet vor.

HNO-Ärzte in Augsburg: Infos im Überblick

HNO-Praxis Zamani

Informationen: Die HNO-Praxis von Dr. Zamani besteht seit 2012. Im Haus werden plastische Operationen ambulant durchgeführt. Chirurgische Eingriffe finden ambulant und stationär im Vincentinum in Augsburg statt.

Die HNO-Praxis von Dr. Zamani besteht seit 2012. Im Haus werden plastische Operationen ambulant durchgeführt. Chirurgische Eingriffe finden ambulant und stationär im Vincentinum in Augsburg statt. Adresse: Ulmer Straße 8, 86154 Augsburg

8, 86154 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 09.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 09.00 bis 12.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 09.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 09.00 bis 12.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen die Praxis von Dr. Zamani telefonisch unter 0821/417070.

HNO-Zentrum-im-Schlössle Dr. Olaf Müller

Informationen: Die Praxis von Dr. Müller im Schlössle in Augsburg-Lechhausen bietet das gesamte diagnostische Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an.

Die Praxis von Dr. im Schlössle in Augsburg-Lechhausen bietet das gesamte diagnostische Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an. Adresse: Neuburger Straße 40, 86167 Augsburg

Neuburger Straße 40, 86167 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 08.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 08.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 08.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 08.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr. Kontakt: Für Terminvereinbarungen ist die Praxis von Dr. Olaf Müller telefonisch unter 0821/721077 zu erreichen.

HNO-Praxis Dr. Elke Hümmer

Informationen: Die Praxis von Dr. Hümmer befindet sich im Universitätsklinikum Augsburg und bietet das gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an.

Die Praxis von Dr. befindet sich im Universitätsklinikum Augsburg und bietet das gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an. Adresse: Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg

Stenglinstraße 2, 86156 Sprechstunden : Montag und Donnerstag: 09.00 bis 17.00 Uhr.

Montag und Donnerstag: 09.00 bis 17.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen die Praxis von Dr. Elke Hümmer telefonisch unter 0821/71387140.

HNOeins im Vincentinum

Lesen Sie dazu auch

Informationen: Seit 2015 befindet sich im Vincentinum Augsburg ein Zentrum für Kopf-, Hals- und Gesichtschirurgie. Hier werden chirurgische Eingriffe über das gesamte Spektrum dieses Fachbereichs durchgeführt.

Seit 2015 befindet sich im Vincentinum ein Zentrum für Kopf-, Hals- und Gesichtschirurgie. Hier werden chirurgische Eingriffe über das gesamte Spektrum dieses Fachbereichs durchgeführt. Adresse: Vinzenz-von-Paul-Platz 1, 86152 Augsburg

Vinzenz-von-Paul-Platz 1, 86152 Sprechstunden : Montag bis Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag und Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr.

Montag bis Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag und Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr. Kontakt: Das Kopf-Hals-Zentrum ist telefonisch unter 0821/5085780 erreichbar.

HNO-Praxis Dr. Holger Löhrer

Informationen: Die Praxis von Dr. Löhrer führt neben dem Standardspektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde auch spezielle Hörtests durch.

Die Praxis von Dr. führt neben dem Standardspektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde auch spezielle Hörtests durch. Adresse: Peutingerstraße 13, 86152 Augsburg

Peutingerstraße 13, 86152 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 08.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 13.30 Uhr, Donnerstag: 08.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: geschlossen.

Montag und Dienstag: 08.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 13.30 Uhr, Donnerstag: 08.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: geschlossen. Kontakt: Die Praxis von Dr. Löhrer ist während der Sprechzeiten telefonisch unter 0821/7807450 erreichbar.

HNOeins Privatpraxis Ludwigstraße

Informationen: In der HNOeins Privatpraxis in der Augsburger Ludwigstraße werden ausschließlich Privatpatientinnen und Privatpatienten sowie Selbstzahler behandelt.

In der HNOeins Privatpraxis in der Augsburger werden ausschließlich Privatpatientinnen und Privatpatienten sowie Selbstzahler behandelt. Adresse: Ludwigstraße 7, 86150 Augsburg

7, 86150 Sprechstunden : Montag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr, Mittwoch: 14.00 bis 17.30 Uhr, Donnerstag: 15.00 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.30 bis 12.30 Uhr.

Montag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr, Mittwoch: 14.00 bis 17.30 Uhr, Donnerstag: 15.00 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.30 bis 12.30 Uhr. Kontakt: Das Team der HNOeins Privatpraxis in der Ludwigstraße können Sie telefonisch unter 0821/8090100 erreichen.

HNO-Praxis Dr. Ballhaus

Informationen: Dr. Ballhaus hat sich auf das Fachgebiet der Allergologie sowie auf die Nasenchirurgie spezialisiert.

Dr. Ballhaus hat sich auf das Fachgebiet der Allergologie sowie auf die Nasenchirurgie spezialisiert. Adresse: Rathausplatz 8, 86150 Augsburg

Rathausplatz 8, 86150 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 08.30 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 08.30 bis 14.00 Uhr, Donnerstag: 09.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 08.30 bis 12.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 08.30 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 08.30 bis 14.00 Uhr, Donnerstag: 09.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 08.30 bis 12.00 Uhr. Kontakt: Die HNO-Praxis von Dr. Ballhaus erreichen Sie telefonisch unter 0821/313191.

HNOeins Fuggerstraße

Informationen: Die HNO-Praxis HNOeins in der Fuggerstraße in Augsburg bietet im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde eine ganzheitliche Versorgung .

Die HNO-Praxis HNOeins in der in bietet im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde eine ganzheitliche . Adresse: Fuggerstraße 16, 86150 Augsburg

16, 86150 Sprechstunden : Montag bis Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr.

Montag bis Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr. Kontakt: Terminvereinbarungen telefonisch unter 0821/3499100.

HNO-Praxis Dr. Paul Flämig

Informationen: Die Praxis von Dr. Flämig ist in die HNOeins Fuggerstraße integriert.

Die Praxis von Dr. ist in die HNOeins integriert. Adresse: Fuggerstraße 16, 86150 Augsburg

16, 86150 Sprechstunden : Montag bis Donnerstag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.00 bis 16.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.00 bis 16.00 Uhr. Kontakt: Die Praxis von Dr. Flämig erreichen Sie telefonisch unter 0821/4552910.

HNO-Praxis Dr. Thomas Braun

Informationen: In der Praxis von Dr. Thomas Braun werden unter anderem Tauchtauglichkeitsuntersuchungen und Intratympanale Steroidtherapien bei Hörstürzen durchgeführt.

In der Praxis von Dr. werden unter anderem Tauchtauglichkeitsuntersuchungen und Intratympanale Steroidtherapien bei Hörstürzen durchgeführt. Adresse: Maximilianstraße 7, 86150 Augsburg

7, 86150 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 08.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 13.00 Uhr, Donnerstag: 08.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 08.00 bis 13.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 08.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 13.00 Uhr, Donnerstag: 08.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 08.00 bis 13.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen die HNO-Praxis von Dr. Thomas Braun telefonisch unter 0821/515788.

HNOeins Bahnhofstraße

Informationen: In der HNOeins-Praxis in der Bahnhofstraße in Augsburg wird seit 2012 das gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde angeboten.

In der HNOeins-Praxis in der in wird seit 2012 das gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde angeboten. Adresse: Bahnhofstraße 16, 86150 Augsburg

16, 86150 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr, Donnerstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr.

Montag und Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr, Donnerstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr. Kontakt: Die HNOeins-Praxis in der Bahnhofstraße ist telefonisch unter 0821/30081 erreichbar.

HNO-Gemeinschaftspraxis Dr. Kathrin Reichert, Dr. Brigitte Haug und Dr. R. Reichert

Informationen: Die Gemeinschaftspraxis Dr. Reichert und Dr. Haug hat sich auf plastisch ästhetische Chirurgie im Nasenbereich spezialisiert.

Die Gemeinschaftspraxis Dr. Reichert und Dr. hat sich auf plastisch ästhetische Chirurgie im Nasenbereich spezialisiert. Adresse: Bahnhofstraße 29, 86150 Augsburg

29, 86150 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 10.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 10.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 10.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 09.00 bis 14.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 10.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 10.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 10.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 09.00 bis 14.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen die Gemeinschaftspraxis Reichert und Haug telefonisch unter 0821/517954.

HNO-Privatpraxis Dr. Richard Kirchmair

Informationen: Bei der Praxis Dr. Kirchmair handelt es sich um eine Privatpraxis. Die chirurgischen Eingriffe werden in Zusammenarbeit mit der Venusklinik in Augsburg durchgeführt.

Bei der Praxis Dr. handelt es sich um eine Privatpraxis. Die chirurgischen Eingriffe werden in Zusammenarbeit mit der Venusklinik in durchgeführt. Adresse: Konrad-Adenauer-Allee 31, 86150 Augsburg

Konrad-Adenauer-Allee 31, 86150 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 08.30 bis 11.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 08.30 bis 11.00 Uhr, Donnerstag: 08.30 bis 11.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 08.30 bis 11.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 08.30 bis 11.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 08.30 bis 11.00 Uhr, Donnerstag: 08.30 bis 11.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 08.30 bis 11.00 Uhr. Kontakt: Terminvereinbarung unter 0821/3193472.

HNO PURE – Dr. Duygu Dönmez

Informationen: Seit Oktober 2022 betreibt Dr. Duygu Dönmez die ehemalige Praxis von Dr. Luckhardt. Neben den allgemeinen Leistungen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde gibt es auch Behandlungen im Bereich Schlafmedizin und Krebsvorsorge.

Seit Oktober 2022 betreibt Dr. die ehemalige Praxis von Dr. Luckhardt. Neben den allgemeinen Leistungen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde gibt es auch Behandlungen im Bereich Schlafmedizin und Krebsvorsorge. Adresse: Augsburger Straße 9½ , 86157 Augsburg

9½ , 86157 Sprechstunden :

Kontakt: Sie können bei Dr. Dönmez telefonisch unter 0821/526075 oder über die offizielle Webseite einen Termin vereinbaren.

HNOeins Göggingen

Informationen: Die HNOeins-Praxis besteht seit 2020 in den Räumen der HNO-Praxis Küppers in Augsburg-Göggingen und bietet eine ganzheitliche HNO-Versorgung an.

Die HNOeins-Praxis besteht seit 2020 in den Räumen der HNO-Praxis Küppers in und bietet eine ganzheitliche HNO-Versorgung an. Adresse: Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 28, 86199 Augsburg

28, 86199 Sprechstunden : Montag und Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr, Donnerstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr.

Montag und Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr, Donnerstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr. Kontakt: Die HNOeins-Praxis Göggingen erreichen Sie telefonisch unter 0821-/91514.

HNO-Praxis Dr. Markus Bubmann

Informationen: Die private HNO-Praxis von Dr. Markus Bubmann befindet sich direkt an der B300 im Stadtteil Augsburg-Hochzoll und deckt das gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ab.

Die private HNO-Praxis von Dr. befindet sich direkt an der im Stadtteil und deckt das gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ab. Adresse: Friedberger Straße 122, 86163 Augsburg

122, 86163 Sprechstunden : Auf Anfrage.

Auf Anfrage. Kontakt: Sie erreichen die Praxis Dr. Bubmann telefonisch unter 0821/668440.

HNO-Praxis Nadine Materna

Informationen: Nadine Materna ist Fachärztin für Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde sowie Naturheilverfahren und hat Zusatzqualifikationen im Bereich Hörgeräteversorgung für Kinder und Jugendliche.

ist Fachärztin für Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde sowie Naturheilverfahren und hat Zusatzqualifikationen im Bereich Hörgeräteversorgung für Kinder und Jugendliche. Adresse: Im Tal 14, 86179 Augsburg

Im Tal 14, 86179 Sprechstunden : Montag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 09.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr, Freitag: geschlossen.

Montag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 09.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr, Freitag: geschlossen. Kontakt: Sie erreichen die Praxis von Dr. Nadine Materna telefonisch unter 0821/82075.





Notdienst für HNO: Hier erhalten Sie in Augsburg Hilfe in Notfällen

KVB-Bereitschaftspraxis am Vincentinum

Mittwoch: 14.00 bis 21.00 Uhr, Freitag: 18.00 bis 21.00 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen: 9.00 bis 21.00 Uhr.

Eine telefonische Voranmeldung beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 ist wünschenswert.

Notaufnahme des Universitätsklinikums Augsburg