Hobbywerkstatt in Augsburg: Hier finden Schrauber eine Mietwerkstatt

Hobbyschrauber legen bei ihrem Auto gerne selbst Hand an. Hier finden sie einen Überblick über Mietwerkstätten in Augsburg, inklusive ihrer Öffnungszeiten.

Wer gerne selbst an seinem Fahrzeug bastelt, hat die Möglichkeit, eine Hobbywerkstatt aufzusuchen. Auch in Augsburg gibt es Mietwerkstätten, bei denen Schrauberinnen und Schrauber auf ihre Kosten kommen. Von der Hebebühne über den Motorkran bis hin zum Drehmomentschlüssel und Schlagschrauber kann man dort meist sämtliches Profiwerkzeug mieten, das für jede Art von Reparatur gebraucht wird. Wo Bastler in und um Augsburg eine Hobbywerkstatt finden, haben wir hier zusammengefasst.

Auto-Hobbywerkstatt in Augsburg mieten: Lechhausen und Oberhausen

Gorilla Werkstatt GmbH

Adresse: Partnachweg 5, 86165 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.00 bis 20.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

: Montag bis Freitag 9.00 bis 20.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr Kontakt: Die Hobbywerkstatt Gorilla Werkstatt GmbH ist telefonisch unter 0821/717020 oder per Mail unter info@gorilla-gmbh.de zu erreichen.

KFZ-Service Buila, Parts And More GmbH

Adresse: Dillinger Weg 8 – 10, 86156 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 9.00 bis 21.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 19.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 9.00 bis 21.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 19.00 Uhr Kontakt: Die Hobbywerkstatt Parts And More im Dillinger Weg ist telefonisch unter 0821/45536636 oder per Mail unter info@hobbywerkstatt-augsburg.de zu erreichen.

Selbst am Auto schrauben: Hobbywerkstatt in Gersthofen mieten

M&M Autopartner GmbH, S&S Auto-Hobbywerkstatt

Adresse: Tiefenbacherstr. 4, 86368 Gersthofen

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.00 bis 21.00 Uhr, Samstag 8.00 bis 20.00 Uhr

: Montag bis Freitag 9.00 bis 21.00 Uhr, Samstag 8.00 bis 20.00 Uhr Kontakt: Die S&S Auto-Hobbywerkstatt in Gersthofen ist telefonisch unter 0821/704001 oder per Mail unter info@autohobbywerkstatt.de zu erreichen.

Preise: Laut Auskunft auf der Webseite beträgt der Mietpreis für eine Hebebühne 10,50 Euro pro Stunde (Tagesbühne 69,90 Euro), für Kleinwerkzeug ab 50 Cent sowie für Spezialwerkzeuge ab 1,90 Euro

