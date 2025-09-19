„Gute Bildung braucht gute Räume“: Bunte Sitzmöbel sollen Schule verschönern

Noch wirkt die Spende etwas verloren auf der Grünfläche. Die vom Bauernmarkt im Stadtmarkt bekannten bunten Sitzmöbel von Augsburg Marketing sollen den Pausen- und Aufenthaltsbereich der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule im Hochfeld schmücken. Dies teilt die Stadt mit.

Am Stadtmarkt laufen Bauarbeiten

Wegen Platzmangel aufgrund der Sanierungsarbeiten am Bauernmarkt startete der Förderverein City Initiative Augsburg (CIA), der seit Jahren Projekte von Augsburg Marketing unterstützt, eine Umfrage über die Weiterverwendung der Sitzgelegenheiten. Augsburger stimmten ab, die Sitzmöbel an die Kerschensteiner Grund- und Mittelschule zu spenden. Jetzt haben Bildungsreferentin Martina Wild sowie Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing die Möbel offiziell an die Schule übergeben.

Martina Wild: „Gute Bildung braucht gute Räume“

„Gute Bildung braucht gute Räume. Das gilt auch für die Außenflächen unserer Schulen. Durch die Sitzmöbel erhöhen wir die Aufenthaltsqualität auf den Grünflächen an der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule erheblich“, so Martina Wild. Man weiß aber auch, dass Schulen in Augsburg ganz andere Probleme haben. Es gibt einen Sanierungsstau. Dies war vor Beginn des neuen Schuljahres einmal mehr zu sehen, als sich die Verantwortlichen auf eine Tour durch die Schullandschaft machten.

Stinglwagner sagte bei der Übergabe: „Bereits seit 2018 ist die Stadtmöblierung in der Augsburger Innenstadt im Einsatz. Nachdem sie am Elias-Holl-Platz, am Fuggerplatz, am Herkulesbrunnen und zuletzt auf dem Augsburger Stadtmarkt für zusätzliche Sitzmöglichkeiten gesorgt hat, freuen wir uns jetzt sehr, dass die Möbel dauerhaft hier an der Schule bleiben.“ (möh)