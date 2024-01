Polizei sucht Besitzer dieses Fahrrads

Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines Fahrrads, das in Augsburg in der Nähe der Haunstetter Straße gefunden wurde.

Ein aufmerksamer Anwohner hat im Bereich der Haunstetter Straße ein hochwertiges, aber offenbar herrenloses Fahrrad gefunden und die Polizei informiert. Diese sucht nun den Besitzer.

Möglicherweise sei das Fahrrad gestohlen worden, so die Polizei in ihrem Aufruf. Wer auf dem mitgelieferten Bild sein Fahrrad erkennt oder Hinweise geben kann, wem es gehört, wird gebeten, sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden. (AZ)