Hochzeit

06:00 Uhr

Menschen trauen sich wieder: Zahl der Eheschließungen in Augsburg nimmt zu

Plus Während der Pandemie mussten viele Hochzeiten verschoben werden. Inzwischen ist die Zahl der Anzahl der Eheschließungen in fast zurück auf dem alten Niveau.

Von Vanessa Hoffmann Artikel anhören Shape

Der schönste Tag im Leben ist oft auch der anstrengendste. Für Paare, die sich unter Corona-Auflagen das Ja-Wort gaben, traf diese Aussage besonders zu. Viele Trauungen mussten in den vergangenen Jahren in stark abgespeckter Form stattfinden oder wurden verschoben oder abgesagt, die Hochzeitsbranche wurde hart getroffen, doch nun scheint das Hochzeitsgeschäft wieder Fahrt aufzunehmen. Bayernweit zeichnet sich eine Rückkehr zu vor-pandemischen Zahlen ab. Das ist in diesem Jahr auch in Augsburg zu spüren.

Im Augsburger Standesamt werden dieses Jahr rund 1100 Trauungen erwartet

Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik ist die Anzahl an Trauungen fast wieder auf demselben Niveau wie vor der Pandemie. Das lässt sich auch in Augsburg beobachten, bestätigt der Leiter des Standesamtes, Robert Brümmer: "Wir konnten 2022 und auch dieses Jahr eine Zunahme der Eheschließungen im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 feststellen." Die Zahl der Hochzeiten sei aber immer noch geringer als im Jahr 2019. Dieses Jahr seien rund 1100 Eheschließungen geplant. Zum Vergleich: 2019 waren es insgesamt 1325. Die Zahlen zeigen, dass die pandemiebedingte Flaute bisher noch nicht gänzlich aufgeholt werden konnte. Das lässt sich auch im Freistaat insgesamt beobachten. Mit insgesamt 65.057 Trauungen im Jahr 2022 liegt man immer noch unter den durchschnittlich 67.908 Vermählungen aus den Jahren vor Corona.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen