Hochzoll

vor 32 Min.

Betrunkene Radlerin stürzt und verletzt sich

Von Andrea Wenzel

Am Freitag stürzt eine betrunkene Radlerin in Hochzoll vom Rad. Ihre Alkoholfahrt hat für sie Folgen - in mehrerlei Hinsicht.

Eine 33-jährige Radfahrerin war am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zwischen Auensee und Kuhsee unterwegs, als sie auf dem Kiesweg stürzte. Sie zog sich eine Platzwunde über dem rechten Auge zu, fuhr aber trotzdem weiter. Das teilt die Polizei mit. Am Hochablass beobachtete ein Zeuge die Trunkenheitsfahrt der Frau und bemerkte ihre Verletzung. Er leistete Erste Hilfe und verständigte Rettungsdienst und die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei der 33-Jährigen ergab einen Wert von zwei Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Trunkenheit im Verkehr. (nist)

