Ein rumänischer Supermarkt macht Hochzoll internationaler

In die ehemalige Post-Filiale zieht Romania Food ein. Zuvor haben bereits ein türkischer Supermarkt und eine Balkanbäckerei im Stadtteil Fuß gefasst.

Zuerst ein Balkanbäcker, dann ein türkischer Supermarkt und jetzt ein Lebensmittelgeschäft mit Produkten aus Rumänien: Im Augsburger Stadtteil Hochzoll wird die Auswahl an internationalen Lebensmitteln größer. Zudem werden Leerstände besetzt.

Wo einst eine Metzgerei zu Hause war, gibt es an der Friedberger Straße in Hochzoll seit einiger Zeit süße und salzige Balkanbackwaren. In die ehemalige Filiale der Drogeriemarkt-Kette Müller direkt schräg gegenüber ist ein türkisches Lebensmittelgeschäft eingezogen. Jetzt wird es in dem Stadtteil noch internationaler: In die ehemalige Postfiliale, die seit 2018 leer stand, ist ein Supermarkt mit Spezialitäten aus Rumänien eingezogen. Am Samstag war Eröffnung für "Romania Food".

Hinter dem Laden steckt ein Familienunternehmen, das bereits mehrere Filialen unter anderem in München, Deggendorf und Österreich betreibt, erzählt Inhaber Silvio Cosmeiu. In Augsburg ist das Geschäft in Hochzoll die erste Ansiedlung. In Hochzolls Mitte gibt es damit neben den Supermärkten Norma und Rewe nun zwei internationale Angebote. Auch in anderen Stadtteilen sind internationale Supermärkte keine Ausnahme mehr.