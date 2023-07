Hochzoller Akrobatik-Trio startet bei der Europameisterschaft

Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer vom SAV Augsburg-Hochzoll qualifizieren sich für die internationalen Titelkämpfe in Bulgarien und machen ihr Umfeld stolz.

Große Freude herrscht beim Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957. Die strategische Aufbauarbeit der vergangenen Jahre trägt weiter Früchte. So steht nun fest, dass dem Damentrio Gloria Baur (19), Sabrina Wilbold (18) und Milla Neumayer (14) zusammen mit seiner Trainerin Sandra Maresch die Nominierung für die Europameisterschaft im Oktober in Varna, Bulgarien, gelungen ist. Die Freude im Lager der Hochzoller ist groß, Deutschland dort als Teil der Nationalmannschaft vertreten zu dürfen.

Seit vier Jahren trainiert das Sportakrobatik-Trio zusammen

Seit über vier Jahren arbeiten Baur, Wilbold und Neumayer schon als Formation zusammen und haben miteinander viele Erfolge errungen, darunter einige bayerische und auch deutsche Meistertitel, viele weitere Medaillen, sowie Ehrungen. Sie haben sich dabei aber auch aus dem ein oder anderen Tief gezogen, was aufgrund unzähliger Verletzungen nicht zu vermeiden war. Schließlich gehört das auch zum Leistungssport dazu.

SAV-Trainerin Sandra Maresch ist stolz auf ihr Trio

Trainerin Sandra Maresch ist unheimlich stolz auf ihre Schützlinge und freut sich schon auf die weiteren gemeinsamen Herausforderungen auf dem Weg zur und bei der Europameisterschaft in Bulgarien. Einen wegweisenden Anteil an diesem Erfolg hätten neben Eltern und Trainerteam auch die Förderer und Sponsoren des Vereins, betont Maresch. „Ohne diese finanziellen Mittel könnten wir nicht die aktuellen Trainingsbedingungen bieten. Die Anschaffung der Bodenturnfläche, der Superweichböden sowie der dritten Longe-Anlage wäre nicht möglich gewesen“, so die Trainerin. (AZ)

