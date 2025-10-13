Mit 55* ist noch was los! Lust auf ein sinnbringendes Ehrenamt?

Wir suchen Menschen der Generation 55+, die noch was vorhaben und bauen eine Brücke zwischen Alt und Jung Als einer von vier Gründungsmitglieder des Mediationsprojektes in Augsburg „Seniorpartner in School“ sorgen Michael Schaeffer und mittlerweile 40 Mediatoren und Mediatorinnen an 20 Grundschulen dafür, dass Grundschulkinder beizeiten lernen, wie man Streits und Konflikte gewaltfrei und im Gespräch löst. Die Kinder lernen Ihre Bedürfnisse mitzuteilen wie man wertschätzend und freundlich miteinander umgehen kann. Unsere Vision - Frieden fördern, Freiheit leben, Brücken bauen Wir leben in einer demokratischen, freiheitlichen und multikulturellen Gesellschaft, in der sich die ältere für die jüngere Generation engagiert. Dieses Engagement fördert ein friedliches und respektvolles Miteinander, in dem Kinder ihre Potentiale entfalten können. Unsere Mission – eine gewaltfreiere, friedliche Schulzeit Wir bilden Menschen nach einem erfolgreichen Berufsleben zu Schulmediator*innen aus und vermitteln sie an Schulen wo sie Schüler*innen ehrenamtlich bei der gewaltfreien Konfliktlösung unterstützen und in Einzelgesprächen begleiten. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stärkung sozialer Kompetenzen zu Kindern, zur Gewaltprävention und Integration. ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Lust auf eine kostenfreie Mediationsausbildung? ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Beginn Ausbildungsstaffel VI ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Beginn: 17.11.2025, Augsburg, Grüntenstraße 19 ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Interessiert? Mehr Infos: ﻿ ﻿ ﻿Petra Mannert, Tel. 0151 – 46262291, Günter Schießl, augsburg@sis-bayern.de Michael Schaeffer Leitungsteam SiS-Standort Augsburg.

