vor 16 Min.

Chaos-Fahrt über Friedberger Straße: 34-Jähriger begeht mehrere Straftaten

Ein 34-Jähriger stellte sich nach einer Chaos-Fahrt über die Friedberger Straße in Augsburg selbst der Polizei

Am Samstag war ein 34-jähriger Autofahrer mit zwei Mitfahrern in der Friedberger Straße in Augsburg unterwegs und beging dabei gleich mehrere Straftaten.

Zuerst überholte der Citroen-Fahrer verkehrswidrig über einen Fahrradweg, geriet dann mit einem anderen Verkehrsteilnehmer in eine körperliche Auseinandersetzung und steuerte schließlich im Rückwärtsgang bewusst auf einen Motorradfahrer zu: Die Fahrt eines 34-jährigen Autofahrers war am Samstag auf der Friedberger Straße außer Kontrolle geraten, am Ende stellte sich der Mann aber selbst der Polizei. Wie die Polizei berichtet, war der 34-Jährige am Samstag gegen 14.45 Uhr offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Friedberger Straße unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge - auch über den angrenzenden Fahrradweg. Als der 34-Jährige verkehrsbedingt halten musste, sprach ihn ein 26-jähriger Autofahrer auf sein Verhalten an. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Verletzt wurde dabei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Anschließend fuhr der 34-Jährige weiter und touchierte dabei noch das Auto des 26-Jährigen. 34-Jähriger stellt sich nach Chaos-Fahrt in Augsburg selbst der Polizei Ein Motorradfahrer verfolgte daraufhin den 34-Jährigen. Als dieser das bemerkte, fuhr er schließlich rückwärts auf den Motorradfahrer zu, der einen Zusammenstoß gerade noch verhindern konnte. Danach ging die Fahrt für den 34-Jährige in unbekannte Richtung weiter. Er meldete sich am Ende aber selbst bei der Polizei. Einsatzkräfte stellten bei der dann folgenden Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,6 Promille fest. Zudem hatte der 34-Jährige keinen Führerschein. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls behindert oder geschädigt worden sind, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (nist)

