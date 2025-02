Hohe Kosten: Personalzuwachs bei der Stadt Augsburg verlangt Augenmaß

Wenn man so will, kostet die Stadt Augsburg ihr Personal jedes Jahr in etwa eine Staatstheater-Sanierung. Äpfel sind Äpfel und Birnen sind Birnen, aber die Dimensionen bleiben beachtlich (natürlich auch, weil die Kosten für die Theatersanierung bekanntermaßen aus dem Ruder gelaufen sind): Jedes Jahr gibt die Stadt über 400 Millionen Euro für ihre Beschäftigten aus, Tendenz stark steigend. Um es klar zu sagen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ihr Geld wert, mit wenigen Ausnahmen funktioniert die Augsburger Stadtverwaltung. Doch beim weiteren Aufbau braucht es Augenmaß.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtverwaltung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis