Hohe Mieten, leere Läden: Ist Augsburgs Innenstadt ein zu teures Pflaster?

2023 sorgte ein Angebot auf einem Online-Portal für Aufsehen: Eine Augsburger Handelsimmobilie wurde für 28.000 Euro Monatsmiete angeboten. Trotz der großen Fläche und guter Lage eine stolze Summe. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sorgen Mietpreise immer wieder für Diskussionsstoff bei der Nachbesetzung von Leerständen. Zuletzt hatten auch kleine, individuelle Geschäfte eine Ansiedlung in der Kerninnenstadt (Annastraße, Philippine-Welser-Straße, Bürgermeister-Fischer-Straße) mit Blick auf die Mietpreise abgelehnt. Sie bleiben lieber in Randlagen oder in der Altstadt. Ist Augsburgs Innenstadt zu teuer für einen lebendigen und individuellen Handel?

