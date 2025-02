Hoher Fehlbetrag in der Jugendhilfe: Personalmangel bereitet immer noch Sorgen

Bei städtischen Jugendamt - hier der Sitz in der Halderstraße - sind in den vergangenen Jahren erhebliche Fehlbeträge aufgelaufen. Ein Prüfbericht kam zum Ergebnis, dass ein Millionenrisiko besteht. Inzwischen ist klar, dass noch ein Betrag von etwa 530.000 Euro offen ist, der an die Versicherung gemeldet wurde.

Foto: Annette Zoepf