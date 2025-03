Homophobe Attacke in Augsburg: Junge Tatverdächtige sollen bereits vorbestraft sein

Als ihre Opfer am Boden lagen, traten die Täter auf die beiden Männer ein, beschimpften sie als „Schwuchtel“ und als „Missgeburten“. Sie traten gegen ihre Oberkörper und gegen die Köpfe. Wie eines der Opfer schilderte, ließen sie erst von ihnen ab, als die Polizei eintraf. Die Gewalttat Freitagnacht vor einer Woche in der Maximilianstraße sorgt für Entsetzen. Auch, weil zu den Tatverdächtigen Halid S. zählt, wie unsere Redaktion exklusiv berichtet hat. Er hatte vor knapp sechs Jahren am Königsplatz einen Mann mit nur einem Faustschlag getötet. Auch weitere Tatverdächtige sollen nach Informationen unserer Redaktion vorbestraft sein.

