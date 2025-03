Homophobe Gewalttat: Doch keine weitere Festnahme

Im Fall der homophoben Gewalttat in der Maximilianstraße in der Nacht auf den 22. März schien es zunächst, als ob es weitere Festnahmen von Tatverdächtigen gibt. Doch wie sich inzwischen herausgestellt hat, gab es einen Fehler in der Kommunikation der Polizei. Es wurde versehentlich nochmal die alte Meldung von den bisherigen Festnahmen veröffentlicht. Gewalttäter Halid S., ist derzeit weiter auf der Flucht.

