Homophobe Attacke in Augsburg: Junge Tatverdächtige sollen bereits vorbestraft sein

Ich würde mir wünschen, dass die Zeitung das berichtet, was polizeibekannt ist und nicht was man über irgendwelche Umwege "exklusiv" erfahren haben will. Aber das ist wohl zuviel verlangt bei der AZ. Alles andere regt vielleicht die Phantasie der Leser and, führt aber zu Spekulationen und oft auch zu Fehleinschätzungen. Ich erinnere an das Lied "der Hofer wars" von Ambros. Und wie sich die Familie fühlt, die 2019 ein Todesopfer zu beklagen hatte und deren Situation nun durch spekulative Querverbindugen wieder detailliert hochgekocht wird, möchte ich mir auch nicht vorstellen. Natürlich gehört auch mein Mitleid den beiden Opfer vom Freitag und ich wünsche auf diesem Weg schnelle Genesung, das ist doch keine Frage. Aber für meine Anteilnahme brauche ich keinen spekulativen Bericht von Frau Marks. Die Situation ist auch so schon schlimm genug.