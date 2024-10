Eine Nacht, 22 Bands und zehn DJs: Das bietet das Honky Tonk 2024

Von Bar zu Bar ziehen, Bekannte treffen, Livemusik hören: Das Riegele Honky Tonk in Augsburg ist beliebt. Am 9. November feiert es seine 29. Auflage.

In knapp 30 Klubs, Kneipen und Cafés wird jede Art von Musik gespielt - von regionalen wie internationalen Bands. Im Mo Club am Afrawald zum Beispiel laden Beathotel zu Rock ‚n‘ Roll und Power-Pop-Beat ein, in die Soho Stage in der Ludwigstraße bringen Afroson kubanische Klänge mit. Wer eine Schwäche für Italo-Pop hat, sollte in der Bar Italy in der Theaterstraße vorbeischauen. Dort will Adriano 2 sein Publikum mit Songs von Adriano Celentano begeistern. Wem Rock und Pop auf Schwäbisch mehr zusagt, ist im König von Flandern in der Maximilianstraße richtig. Dort tritt die „Schwobarock“-Band Blamasch auf. Irish Folk mit Cellarfolks gibt‘s in Murphy‘s Law auf dem Kreuz, Swing und Tanzmusik der 40er Jahre mit Martha Miller & the Jitterbugs im Hep Cat Club in der Viktoriastraße. Und vieles mehr.

Honky Tonk 2024 in Augsburg: Tickets und Bands

Die gesamte Innenstadt wird beim Honky-Tonk-Festival zu einem großen Liveklub, auch das Kesselhaus in der Riedinger Straße ist mit von der Partie - allerdings erst ab 2 Uhr mit einem Late-Night-Programm. In manchen Kneipen wird es bekanntlich im Laufe des Abends ziemlich eng. Ein Tipp: Einfach weiterziehen und woanders mitfeiern.

Icon Galerie 53 Bilder Das Riegele Honky Tonk Kneipenfestival bot bei der 28. Auflage wieder Live Musik für jeden Geschmack.

Info: Alle beteiligten Kneipen und Klubs mit den Bands, deren Stilrichtung und Auftrittszeiten, sowie der DJs sind unter www.riegele-honky-tonk.de zu finden. Bis 8. November kosten die Tickets, die es in allen beteiligten Gastrobetrieben, bei der Touristen-Information am Rathausplatz und bei Riegele in der Frölichstraße gibt, ermäßigt 19,50 Euro, am Festivalabend werden dann 23 Euro fällig. Die Eintrittskarten berechtigen ab 18 Uhr auch zur kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn im Nahverkehr. Beginn ist um 19 Uhr, die meisten Bands spielen ab 20 Uhr.