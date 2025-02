Anbau im Hotel Maximilian's wächst: Neuer Übergang ist zu sehen

Es ist ein Millionenprojekt in der Augsburger Innenstadt. Das Hotel Maximilian‘s erhält einen Anbau. Er entsteht in der Katharinengasse, die deshalb für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Fußgänger kommen an der Baustelle vorbei. Man nimmt mittlerweile die Dimension des Bauwerks deutlich wahr. Der Neubau wird durch einen Übergang im ersten Obergeschoss mit dem bestehenden Hotel verbunden. Ein Baukran befördert Bauteile nach oben.

Hotel Maximilian‘s in Augsburg: Mehr Plätze im Parkhaus

Das Parkhaus, das weiterhin anfahrbar bleibt, ist hingegen von der Straße aus kaum mehr zu erkennen. Für Autofahrer gibt es unabhängig davon eine gute Nachricht: Im Parkhaus wird nach Fertigstellung des Anbaus mehr Platz geschaffen. Derzeit sind es 130 Stellplätze, 60 weitere Plätze sind vorgesehen. Die Fertigstellung des Anbaus ist für Ende 2025 geplant. Insgesamt acht Millionen Euro werden investiert.

Hotel Maximilian‘s in Augsburg: Neue Suiten kommen

Das Maximilian‘s setzt auf exklusive Übernachtungen im oberen Preissegment. Es entstehen mehrere Suiten. Die Dachterrasse erhält zudem einen Pool.