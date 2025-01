Das plant das Hotel Maximilian's auf dem Augsburger Stadtmarkt

Der Laden in der Obstgasse am Augsburger Stadtmarkt steht seit Monaten leer. Ein Schild mit dem Namen „Schlemmereck“ erinnert dort noch an den langjährigen Pächter, der im Unfrieden gegangen ist. Die Stadt Augsburg, die für den Markt verantwortlich ist, hat einen Nachmieter gefunden. Das ist länger bekannt. Nun stellt das Augsburger Hotel Maximilian‘s, das einen Ableger am Markt startet, seine Pläne vor.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis