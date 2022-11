Die besten Hotels und günstige Hostels in Augsburg

Wir geben Ihnen eine Übersicht zu den besten Hotels in Augsburger Stadtteilen wie Oberhausen, Innenstadt und Lechhausen und listen Ihnen günstige Hostels in Augsburg auf.

Da Augsburg mit seinen historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten ein beliebtes Touristenziel ist, hat die Stadt auch eine Vielzahl an Hotels zu bieten. Wir haben für Sie die laut der Webseite Booking bestbewerteten Hotels in Augsburg aufgelistet und versorgen Sie mit wichtigen Informationen zu Kontakt, Parkmöglichkeiten und Highlights der Hotels. Die Zimmerpreise hängen dabei immer von der Saison und dem Buchungszeitpunkt ab. Im Anschluss finden Sie als günstigere Alternative auch Hostels in Augsburg mit Informationen zu den Zimmerpreisen.

Die 20 besten Hotels in Augsburg: Leonardo, Augsburger Hof, Hotel Langemarck

Hotel Maximilian’s (Bewertung 8,9 - 1596 Bewertungen)

5-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 400 Meter)

: - ( 400 Meter) Adresse: Maximilianstrasse 40, 86150 Augsburg ,

, Telefon: 0821 50360

Webseite

Parkplätze verfügbar

Highlight laut Gästebewertungen : besonders gemütliche Betten, ausgezeichnete Lage

Leonardo Hotel Augsburg (Bewertung 8,9 - 3953 Bewertungen)

4-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 1,5 Kilometer)

: - ( 1,5 Kilometer) Adresse: Langenmantelstraße 31, 86153 Augsburg

Telefon: 0821 710420

Webseite

Privatparkplätze verfügbar

verfügbar Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage

Hotel einsmehr (Bewertung 8,8 - 324 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Kriegshaber ( Zentrum 4,2 Kilometer)

: - Kriegshaber ( 4,2 Kilometer) Adresse: Alfred-Nobel-Straße 5-7 im Westhouse Gebäude, 86156 Augsburg

5-7 im Westhouse Gebäude, 86156 Telefon: 0821 455910

Webseite

Parkplätze verfügbar

Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage

Villa Arborea (Bewertung 9,0 - 435 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Göggingen ( Zentrum 2,9 Kilometer)

: - ( 2,9 Kilometer) Adresse: Gögginger Str. 124, 86199 Augsburg

Telefon: 0821 907390

Webseite

kostenfreie Parkplätze verfügbar

Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage, gutes Essen

NinetyNine Augsburg (Bewertung 8,7 - 1566 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 4,6 Kilometer)

: - ( 4,6 Kilometer) Adresse: Am Technologiezentrum 1, 86159 Augsburg

Telefon: 0821 59999699

Webseite

Privatparkplätze verfügbar

verfügbar Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage

Dom Hotel (Bewertung 8,6 - 1928 Bewertungen)

3-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 0,6 Kilometer)

: - ( 0,6 Kilometer) Adresse: Frauentorstraße 8, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 343930

Webseite

Privatparkplätze verfügbar

verfügbar Highlight laut Gästebewertungen : hervorragende Lage, gutes essen

B&B Hotel Augsburg-Nord (Bewertung 8,6 - 1011 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Oberhausen ( Zentrum 3,9 Kilometer)

: - ( 3,9 Kilometer) Adresse: Diedorfer Straße 1, 86154 Augsburg

1, 86154 Telefon: 0821 43983250

Webseite

Privatparkplätze verfügbar

verfügbar Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage

City Hotel Ost am Kö (Bewertung 8,5 - 2786 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 350 Kilometer)

: - ( 350 Kilometer) Adresse:Fuggerstraße 4-6, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 502040

Webseite

Parkplatzmöglichkeiten vorhanden

vorhanden Highlight laut Gästebewertungen : hervorragende Lage, gutes Essen

ANA Living Augsburg by Arthotel ANA (Bewertung 8,4 - 696 Bewertungen)

4-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Göggingen

: - Adresse: Peter Dörfler Straße 34, 86199

34, 86199 Telefon: 0821 89990550

Webseite

Parkplätze verfügbar

Hotel am alten Park (Bewertung 8,3 - 1017 Bewertungen)

3-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 0,9 Kilometer)

: - ( 0,9 Kilometer) Adresse: Frölichstr. 17, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 450510

Webseite

Parkplatzmöglichkeiten vorhanden

vorhanden Highlight laut Gästebewertungen : hervorragende Lage, gutes Essen, gemütliche Betten

BIO Hotel Bayerischer Wirt Augsburg (Bewertung 8,3 - 629 Bewertung)

4-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Lechhausen

: - Adresse: Neuburgerstraße 122, 86167 Augsburg

Telefon: 0821 7909750

Webseite

Parkplätze verfügbar

Highlight laut Gästebewertungen : Nachhaltigkeit, gutes Essen

Super 8 by Wyndham Augsburg (Bewertung 8,2 - 2780 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Göggingen

: - Adresse: Eichleitnerstraße 9, 86199 Augsburg ( Zentrum 2,5 Kilometer)

( 2,5 Kilometer) Telefon:0821 89990510

Webseite

Privatparkplätze vorhanden

QU Hotel Augsburg (Bewertung 8,2 - 2609 Bewertungen)

4-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Lechhausen (2,5 Kilometer zum Zentrum )

: - (2,5 Kilometer zum ) Adresse: Kurt-Schumacher-Straße 6, 86165 Augsburg

6, 86165 Telefon: 0821 79440

Webseite

kostenfreie Parkplatzmöglichkeiten

Highlight laut Gästebwertungen: gutes Essen

Hotel Augsburger Hof (Bewertung 8,2 - 1441 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 0,8 Kilometer)

: - ( 0,8 Kilometer) Adresse: Auf dem Kreuz 2, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 343050

Webseite

Privatparkplätze vorhanden

vorhanden Highlight laut Gästebewertungen : hervorragende Lage, gutes Essen

Haunstetter Hof (Bewertung 8,2 - 727 Bewertungen)

4-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Haunstetten ( Zentrum 6,5 Kilometer)

: - ( 6,5 Kilometer) Adresse:Landsberger Str. 48, 86179 Augsburg

Telefon: 0821 83645

Webseite

Privatparkplätze vorhanden

Hotel Augsburg Langemarck (Bewertung 8,2 - 321 Bewertungen)

3-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Kriegshaber

: - Kriegshaber Adresse: Familie-Einstein-Str. 36, 86156 Augsburg

Telefon: 0821 240930

Webseite

Parkplätze verfügbar

Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage, gutes essen

Il Gladiatore (Bewertung 8,1 - 873 Bewertungen)

4-Sterne-Hotel

Stadtteil : Augsburg - Oberhausen

: - Adresse: Äussere Uferstrasse 49, 86154 Augsburg

Telefon: 0821 3434590

Webseite

Parkplätze verfügbar

Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage, gutes Essen

Maison Viktoria Augsburg (Bewertung 8,1 - 507 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 0,8 Bewertungen )

: - ( 0,8 ) Adresse:Viktoriastraße 4, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 9997220

Webseite

Privatparkplätze vorhanden

vorhanden Highlight laut Gästebewertungen : hervorragende Lage

Stadthotel Augsburg (Bewertung 8,0 - 1232 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 1,5 Kilometer)

: - ( 1,5 Kilometer) Adresse: Gögginger Straße 39, 86159 Augsburg

39, 86159 Telefon: 0821 578077

Webseite

kostenfreie Parkplatzmöglichkeiten vorhanden

vorhanden Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage, gutes Essen

B&B Hotel Augsburg West (Bewertung 8,0 - 991 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Kriegshaber ( Zentrum 3,9 Kilometer)

: - Kriegshaber ( 3,9 Kilometer) Adresse: Werner-Heisenberg-Straße 11, 86156 Augsburg

11, 86156 Telefon: 0821 47866550

Webseite

Privatparkplätze vorhanden

vorhanden Highlight laut Gästebewertungen : tolle Lage

Günstige Hostels in Augsburg

Wenn Sie einen Aufenthalt in Augsburg mit kleinem Budget planen, wären auch günstigere Hostels eine Option. Wir haben für Sie Hostels in Augsburg ebenfalls nach den Bewertungen auf Booking aufgelistet.

Hostel Sleps (Bewertung 7,8 - 689 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 0,5 Kilometer)

: - ( 0,5 Kilometer) Adresse: Unterer Graben 6, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 7808890

Webseite

Preise pro Nacht (inklusive Frühstück): Einzelzimmer ab 42 Euro, Doppelzimmer ab 59 Euro

ab 42 Euro, Doppelzimmer ab 59 Euro Privatarkplätze verfügbar

Highlight laut Gästebewertungen : hervorragende Lage

City Hostel (Bewertung 7,5 - 888 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt ( Zentrum 0,5 Kilometer)

: - ( 0,5 Kilometer) Adresse: Jakoberstr. 41, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 510030

Webseite

Preise pro Nacht: Einzelzimmer ab 29 Euro, Doppelzimmer ab 40 Euro, 3-Bett-Zimmer ab 54 Euro, 4-Bett-Zimmer ab 74 Euro, 5-Bett-Zimmer ab 79 Euro

ab 29 Euro, Doppelzimmer ab 40 Euro, 3-Bett-Zimmer ab 54 Euro, 4-Bett-Zimmer ab 74 Euro, 5-Bett-Zimmer ab 79 Euro Privatparkplätze verfügbar

verfügbar Highlight laut Gästebewertungen : hervorragende Lage

Slamba Hostel (Bewertung 7,5 - 514 Bewertungen)

Stadtteil : Augsburg - Oberhausen ( Zentrum 2,2 Kilometer)

: - ( 2,2 Kilometer) Adresse: Ulmer Str. 34, 86154 Augsburg

Telefon: 0821 71060001

Webseite

Preise pro Nacht: 4-Bett-Zimmer ab 24 Euro, Einzelzimmer ab 39 Euro, Doppelzimmer ab 45 Euro

ab 39 Euro, Doppelzimmer ab 45 Euro Privatparkplätze verfügbar

Übernacht Hostel Augsburg (ohne Booking Bewertungen)