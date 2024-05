Der Hotelturm - alle Infos zum höchsten Gebäude in Augsburg

Der Hotelturm ist das höchste Gebäude in Augsburg. Wohnung, Restaurant, Höhe - wir bieten Ihnen alle Informationen rund um den "Maiskolben".

Kaum ein Gebäude in Augsburg hat das Stadtbild derart nachhaltig geprägt wie der Hotelturm. Mit deutlich über 100 Metern Höhe stellt er das höchste Bauwerk im Raum Augsburg dar und befindet sich in den Top 10 der höchsten Gebäude in Bayern. Seine unverwechselbare Außenfassade und Silhouette, welche sich an den Twin Towers der Marina City in Chicago orientieren, haben ihm im Volksmund den Spitznamen "Maiskolben" beschert. Wir stellen Ihnen die bewegte Geschichte des Hotelturms vor und zeigen Ihnen die aktuelle Nutzung, sowie die Möglichkeit das ikonische Bauwerk einmal von innen zu betrachten.

Geschichte des Hotelturms Augsburg

1966: Im April vergibt das internationale olympische Komitee die Sommerspiele 1972 nach München .

. 1971: Baubeginn des Hotelturms neben der neu entstehenden Kongresshalle. Ziel: Fertigstellung vor den olympischen Spielen Ende August 1972.

neben der neu entstehenden Kongresshalle. Ziel: Fertigstellung vor den olympischen Spielen Ende August 1972. 1972: Anfang Juli nimmt das Hotel den Betrieb auf und auch die darüber liegendenden Appartements können bezogen werden.

1980: Der Hotelturm wird für 20 Millionen D-Mark von der Landesbank Hessen erworben.

wird für 20 Millionen D-Mark von der Landesbank erworben. 1985: Die Unternehmensgruppe Klein vermietet einige der Appartements als sogenannte Boarding Houses, also Wohnungen auf Zeit.

1989: Der Hotelbetereiber Toga Hotels übernimmt den Hoteltrakt und muss bereits 1993 Konkurs anmelden.

2000: Die Dorintgruppe übernimmt das Hotel und investiert beinahe 70 Millionen D-Mark in die Sanierung des Augsburger Hotelturms .

. 2016: Der Immobilienfonds des Dorinthotels muss Insolvenz anmelden, woraufhin die Firma "Hotels by HR" aus Berlin den Hotelbetrieb fortführt.

Höhe, Adresse, Stockwerke - Der Hotelturm Augsburg in Zahlen

Adresse: Imhofstraße 12, 86159 Augsburg

Baujahr: 1971

Höhe: 115 Meter (ohne Antenne), 167 Meter (inklusive Antenne)

Stockwerke: 37

Baukosten : rund 38 Millionen D-Mark

: rund 38 Millionen D-Mark Platzierung in den Top 100 der höchsten Hochhäuser Deutschlands : 53. Platz

Wohnung im Hotelturm Augsburg

Auf 13 Stockwerken kann man im renommierten Dorinthotel nächtigen und von der verkehrsgünstigen Lage des Hotelturms profitieren. Über die Haltestelle "Kongress am Park" (Straßenbahnlinie 1) erreicht man innerhalb weniger Minuten das Stadtzentrum Augsburg, sowie den zentralen Verkehrsknotenpunkt "Königsplatz", bei dem beinahe alle Linien des öffentlichen Nahverkehrs in Augsburg zusammenlaufen. Für eine Reservierung nutzen Sie bitte ausschließlich das Formular auf der offiziellen Webseite des Dorint Hotels Augsburg. Alternativ können Sie eine E-Mail an reservierung.augsburg@dorint.com schreiben.

Wer noch höher hinaus und zeitweise in einem der höher gelegenen Stockwerke wohnen möchte, kann Wohnungen in verschiedenen Größen über die offizielle Webseite des Hotelturms anmieten. Die Mieter erwartet laut Anbieter ein modernes Sicherheitssystem und einen rund um die Uhr verfügbaren Concierge-Service im Foyer.

Sie können sich überdies hinaus auch telefonisch unter 0821 / 57 20 - 61 bei der Gebäudeverwaltung melden und nach frei werdenden Wohnungen fragen. Auch über die üblichen Suchportale lassen sich von Zeit zu Zeit Wohnungen im Hotelturm finden.

Essen über den Dächern Augsburgs: Das Restaurant im Hotelturm Augsburg

Einmal über den Dächern Augsburgs zu Abend essen. Dieser Wunsch kann vom Servicepersonal des Dorint Hotels im Hotelturm Augsburg erfüllt werden. Ab 25 Personen kann man sogar eine personalisierte Abendveranstaltung im 34. Stock des Hotelturms buchen. Die aktuelle Speisekarte und diverse Buchungsmöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dorint Hotels Augsburg. Alternativ können Sie auch eine telefonische Anfrage beziehungsweise Buchung unter 0821 / 59 74 - 0 durchführen.

Die öffentliche Aussichtsplattform auf dem Hotelturm Augsburg

Lange Jahre war es für Besucher möglich auf die Aussichtsplattform des Hotelturms in Augsburg zu gelangen und dort in über 100 Metern Höhe bei gutem Wetter einen Blick über den gesamten Landkreis bis hin zu den Alpen zu werfen. Leider besteht diese Möglichkeit jedoch seit einigen Jahren nicht mehr. Den besten Ausblick vom Hotelturm erhält man aktuell von einem der Tagungsräume des Dorinthotels im 34. Stock aus.

Lesen Sie dazu auch

Schauen Sie sich dazu auch unsere vierteilige Video-Serie zum 50. Geburtstag des Hotelturms an. Folge 1 der Serie über den Augsburger Hotelturm sehen Sie hier.