Täter zieht junge Frau hinter Busch: Augsburger Polizei ermittelt auch wegen eines Sexualdeliktes

Der Hubschrauber kreiste lange über dem Augsburger Nordwesten, zog Bahnen über der Hammerschmiede, der Firnhaberau und Lechhausen. Am Dienstag hatte ein Mann in der Friedl-Urban-Straße eine junge Frau attackiert, nach Polizeiangaben am helllichten Tag, gegen 11.30 Uhr. Ein Raubdelikt, wie die Beamten mitteilten. Der Täter hatte offenbar versucht, der 21-Jährigen das Handy oder andere Gegenstände zu entreißen. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, floh er. Nun werden weitere Details zu dem Vorfall bekannt, der teils für Aufregung sorgte.

Wie berichtet, hatte der unbekannte Täter die junge Frau in der Straße in der Hammerschmiede angesprochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge zog er sie hinter einen Busch und drückte sie zu Boden. „Der Mann suchte die Frau offenbar nach Wertgegenständen ab“, heißt es weiter. Laut Polizei bemerkte ein Passant den Vorfall, stieg aus seinem Wagen aus und ging auf den Täter zu. Daraufhin ließ dieser von der Frau ab, die äußerlich unverletzt blieb.

Hubschrauber über Augsburg: In diesen Fällen kommt es zu derartigen Einsätzen

Die Beamten ermitteln wegen versuchten Raubes, aber nicht nur; auf Anfrage bestätigt das Präsidium, dass es auch um den Verdacht der sexuellen Nötigung gehe. Bislang ist unklar, wer die Tat verübt haben könnte; auch die Fahndung mit dem Hubschrauber noch am Dienstag führte nicht zu einer Festnahme. Dass der Heli über die Stadtteile in Augsburg flog, sorgte für Aufsehen – was in solchen Fällen nicht unüblich ist, da von dieser Polizeimaßnahme naturgemäß viele Menschen etwas mitbekommen.

Eingesetzt werden Helikopter von der Polizei zu unterschiedlichen Anlässen, etwa bei der Suche nach Vermissten oder auch für Übersichtsaufnahmen nach schweren Verkehrsunfällen. Grundsätzlich kann aber immer dann ein Hubschrauber angefordert werden, wenn Unterstützung aus der Luft notwendig ist, heißt es aus dem Präsidium. Dies kann auch bei größeren Veranstaltungen der Fall sein; anlässlich des AfD-Bundesparteitags 2018 in Augsburg und den Kundgebungen dagegen war es etwa so. Ab welchem Moment man genau diesen Schritt für erforderlich erachtet, teilt die Polizei auch aus ermittlungstaktischen Gründen indes nicht mit.

Verdacht auf Sexualdelikt: Polizei Augsburg fahndet mit Personenbeschreibung nach Mann

Augsburg liegt aber für Einsätze dieser Art geografisch nicht ungünstig. Die Hubschrauberstaffel der bayerischen Bereitschaftspolizei hat zwei Standorte, einen in München, einen im fränkischen Roth – Augsburg befindet sich dazwischen.

Am Dienstag war nicht nur ein Polizei-Hubschrauber in der Luft, die Beamten suchten auch mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihund nach dem Verdächtigen. Gefasst ist er allerdings noch nicht. Bei ihm soll es sich um einen etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann mit laut Polizei „südosteuropäischem Aussehen“ handeln; er hat demnach schwarze Haare und trug einen dunklen Fünf-Tage-Bart. Der Mann soll zudem mit einer grauen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.