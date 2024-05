Suche nach Seniorin: Hubschrauber kreist nachts über Pfersee

Einen Hubschraubereinsatz der Polizei gab es in der Nacht auf Mittwoch über dem Augsburger Stadtteil Pfersee. Die Einsatzkräfte suchten nach einer vermissten Seniorin.

Der eine oder andere Bewohner in Pfersee dürfte in der Nacht auf Mittwoch durch Hubschrauberlärm aufgewacht sein. Hinter dem Einsatz des Polizeihelikopters über Augsburg steckte die Suche nach einer vermissten Seniorin. Es war gegen Mitternacht, als der Hubschrauber auf der Suche nach der betagten Frau seine Runden drehte.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, war am Dienstag in der Mittagszeit eine 80 Jahre alte Frau mit einem Rollstuhl aus einem Seniorenheim in Pfersee verschwunden. Einsatzkräfte der Polizei suchten nach der Vermissten. Die Suche dauerte demnach mehrere Stunden, sie endete glücklich.

Nach Informationen der Polizei wurde die Seniorin in den Morgenstunden wohlbehalten gefunden. Einsatzkräfte entdeckten die 80-Jährige gegen acht Uhr in der Innenstadt. (ina)

Lesen Sie dazu auch