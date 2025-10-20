Huhn spaziert an der A8 entlang: Augsburger Berufsfeuerwehr rückt aus

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr am Montagmorgen kurz nach acht Uhr zur Autobahn A8 gerufen. Die Polizei hatte zuvor zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und -West, in Fahrtrichtung Stuttgart, ein braunes Huhn gesehen. Das Federvieh lief offenbar neben dem Standstreifen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg warnte die Verkehrsteilnehmer kurz nach der Lechbrücke. Dann galt es, das Tier in Sicherheit zu bringen.

Das Huhn soll zwar recht zutraulich und nett geschaut haben, sei aber ständig auf der Flucht gewesen, so berichtet die Berufsfeuerwehr. Sobald sich die Helfer näherten, flatterte das Tier in Richtung Autobahn. Gemeinsam mit Hilfe der Polizei wurde das Federvieh laut Berufsfeuerwehr zum Wildschutzzaun „eskortiert“. Dort sei es dann zum „Zugriff“ gekommen. Das Huhn wurde in Sicherheit gebracht.

Berufsfeuerwehr Augsburg gab dem Huhn an der A8 einen Namen

Vermutlich, so heißt es weiter, war das Huhn bei einem Transport ausgebrochen. Das Huhn sei artgerecht untergebracht worden und genieße jetzt mit anderen hübschen Hühnern seine fast grenzenlose Freiheit, teilte ein Sprecher mit einem Augenzwinkern mit. Das Tier habe den Namen A8-Huhn erhalten. (ina)

Icon vergrößern Das Huhn lief am Montagmorgen an der A8 bei Augsburg entlang. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Huhn lief am Montagmorgen an der A8 bei Augsburg entlang. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg