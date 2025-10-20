Icon Menü
Huhn spaziert an der A8 entlang: Augsburger Berufsfeuerwehr rückt aus

Augsburg

Für die Augsburger Berufsfeuerwehr begann der Montagmorgen mit einem ungewöhnlichen Einsatz an der A8. Es ging um ein Tier.
    Andreas Kohnle von der Berufsfeuerwehr Augsburg brachte schließlich das Federvieh in Sicherheit.
    Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr am Montagmorgen kurz nach acht Uhr zur Autobahn A8 gerufen. Die Polizei hatte zuvor zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und -West, in Fahrtrichtung Stuttgart, ein braunes Huhn gesehen. Das Federvieh lief offenbar neben dem Standstreifen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg warnte die Verkehrsteilnehmer kurz nach der Lechbrücke. Dann galt es, das Tier in Sicherheit zu bringen.

    Das Huhn soll zwar recht zutraulich und nett geschaut haben, sei aber ständig auf der Flucht gewesen, so berichtet die Berufsfeuerwehr. Sobald sich die Helfer näherten, flatterte das Tier in Richtung Autobahn. Gemeinsam mit Hilfe der Polizei wurde das Federvieh laut Berufsfeuerwehr zum Wildschutzzaun „eskortiert“. Dort sei es dann zum „Zugriff“ gekommen. Das Huhn wurde in Sicherheit gebracht.

    Berufsfeuerwehr Augsburg gab dem Huhn an der A8 einen Namen

    Vermutlich, so heißt es weiter, war das Huhn bei einem Transport ausgebrochen. Das Huhn sei artgerecht untergebracht worden und genieße jetzt mit anderen hübschen Hühnern seine fast grenzenlose Freiheit, teilte ein Sprecher mit einem Augenzwinkern mit. Das Tier habe den Namen A8-Huhn erhalten. (ina)

    Das Huhn lief am Montagmorgen an der A8 bei Augsburg entlang.
