Hummelpassage als Treffpunkt: Geschäftsleute ärgern sich über laute Gruppen

An diesem Nachmittag ist es ungemütlich draußen. Es ist kalt und nieselt. Eine Gruppe Punker hat sich deshalb in die Hummelpassage zwischen Rathausplatz und Annastraße zurückgezogen. Sie sitzen am Boden, trinken etwas, lachen und beschallen mit ihrer Musikbox die Passage. Mancher Passant reagiert irritiert auf die Szene. Eher frustriert ist dagegen Ina Gantenbein. Sie hat in dem Durchgang ihr Dessous-Geschäft Kokett. Diese Szenen würden seit einem Jahr immer häufiger, erzählt sie. Mit negativen Effekten fürs Geschäft. Auch das angrenzende Kosmetikstudio sieht das so. Der Eigentümer der privaten Passage hat deshalb reagiert.

