Die Tüte mit dem vergifteten Fleisch lag in einem Gebüsch im Reesepark in Pfersee. Wie berichtet hatte ein Hund am Dienstagvormittag von dem gefährlichen Köder gefressen und musste in eine Tierklinik gebracht werden. Die Polizei hat Hundehalter um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit gebeten. Warum sich die Polizei in solchen Fällen manchmal schwertut, Täter zu finden.

